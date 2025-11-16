Slušaj vest

Telo nepoznatog muškarca izvučeno je danas u iz Dunava u naselju Ritopek, nakon što su ga prolaznici primetili kako pluta i odmah pozvali policiju.

Ekipa policije i nadležnih službi odmah su stigle na lice mesta i započele proceduru izvlačenja tela iz vode.

Prema prvim informacijama, kod muškarca su pronađena lična dokumenta, ali ona za sada ne mogu biti uzeta kao definitivna potvrda identiteta.

- Prolaznici su primetili kako nešto pluta rekom i odmah su obavestili policiju, koja je dolaskom na lice mesta utvrdila da se radi o telu muškarca - ispričao je izvor blizak istrazi.

O događaju je obavešteno Više javno tužilaštvo u Beogradu, koje je naložilo da telo nesrećnog čoveka bude poslato na obdukciju u Institut za sudsku medicinu koja treba da utvrdi tačan uzrok smrti, ali i pruži preciznu identifikaciju muškarca.

Istraga, koja bi trebalo da rasvetli sve okolnosti ovog događaja, kao i pod kojim okolnostima je nesrećni čovek završio u reci, je u toku.