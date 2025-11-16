Slušaj vest

Pripadnici Interventne jedinice svakodnevno na beogradskim ulicama pronađu puške, pištolje, municiju, gotovo sve vrste droga. Za 12 časova smene, patrolirajući u džipovima pređu i do 100 kilometara po gradu.

Evo kako izgleda noćna patrola sa pripadnicima Interventne jedinice.

Dva mladića, čim su videla džip Interventne, utrčala su u restoran. To je više nego povod za policajce da pojure za njima, pre nego što unište ili sakriju ono zbog čega beže od policije. Detaljno se pretražuje ve-ce i ostava. Pronalaze se paketići sa marihuanom u kanti, ali i u džepovima. Dovoljno za privođenje u policijsku stanicu.

- Pratimo njihove pokrete, mimiku. Uglavnom, sva lica koja kod sebe poseduju neke od predmeta krivičnih dela ne mogu da ostanu ravnodušna prilikom uočavanja našeg službenog vozila - rekao je Srđan Lukić, vođa tima Interventnae jedinice 92.

Bekstvo i potera skoro svakodnevna

U nastavku patrole, jedan mladić, čim je video policiju, dao se u beg. Policajci trče za njim, jer logika kaže da čim beži, ima nešto nedozvoljeno. Nekoliko ulica dalje sustižu ga i hapse, ponovo paketići sa marihuanom.

- Veoma često nam se dešava da nam lica beže. Zato je veoma bitno da pripadnik Interventne jedinice bude kako psihički tako i fizički sposoban da izvršava zadatke koji se nađu pred njim - istakao je Stefan Klisura, pripadnik Interventne jedinice 92.

Druga patrola javlja da je zaplenila malo veću količinu marihuane kod Vukovog spomenika.

U prethodnih nekoliko meseci, pripadnici ove posebne policije pronalazili su drogu na raznim mestima, pa je tako jedan muškarac sakrio paketiće kokaina na dva zanimljiva mesta. Jednu količinu u s tiku za ličnu higijenu, a ostatak droge magnetom je pričvrstio u metalnoj kutiji ispod haube automobila.

Kako se otvara štek u automobilu

Policajci kažu da dileri uglavnom nemaju kod sebe veću količinu droge, već drže u tzv. štekovima. To mogu biti razna mesta, često automobili.

- Mora da se upali auto, da se upale svetla za maglu, nakon toga dugme za odmagljivanje zadnje šoferke, ono se uključi, nakon toga sva četiri pokazivača pravca i eto ga, otvoren je štek, vadi se na sledeći način, izlazi ovako i evo je roba - objašnjava policajac na video-snimku kako se otvara jedno od tih skladišta droge.

Pripadnici Interventne nedavno su imali jednu od najvećih zaplena oružja od osnivanja jedinice 1992. godine. Naime, u stanu osobe koja je najpre ušla u apoteku sa pištoljem, pronašli su između ostalog devet automatskih pušaka, jedan snajper, dvanaest pištolja, dve hiljade metaka.