"Ovaj begunac je lociran i uhapšen u Španiji nakon direktne razmene infomacija između crnogorske i španske policije, a na osnovu podataka do kojih je prethodno došla Uprava policije Crne Gore, koje podatke je potom, u realnom vremenu i efikasno, podelila sa kolegama iz Policije Kraljevine Španije", saopšteno je iz UP.