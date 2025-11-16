Slušaj vest

Španska policija je danas, po poternici Interpola Podgorica, uhapsila crnogorskog državljanina Vladimira Vujotića (41).

"Ovaj begunac je lociran i uhapšen u Španiji nakon direktne razmene infomacija između crnogorske i španske policije, a na osnovu podataka do kojih je prethodno došla Uprava policije Crne Gore, koje podatke je potom, u realnom vremenu i efikasno, podelila sa kolegama iz Policije Kraljevine Španije", saopšteno je iz UP.

Crna Gora potražuje Vujotića radi obezbeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi zbog sumnje da je izvršio krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i zloupotreba službenog položaja, a u vezi predmeta koji je u nadležnosti Specijalnog državnog tužilaštva.

"Sledi komunikacija između NCB Interpol Podgorica i NCB Interpol Madrid, radi ekstradicije ovog lica našoj državi", kazali su iz policije.

Kurir.rs/RTCG

