Mladić (24) upucan je u grudi u Vukasovićevoj ulici, na Kanarevom brdu, Rakovica, kada je prilazio svom automobilu.

U kritičnom stanju prebačen u Urgentni centar. 

Sumnja se da je sačekuša, na snazi policijska akcija "Vihor 3".

Tužilac Višeg javnog tužilastva u Beogradu je na mestu zločina i vrši uviđaj.

Uskoro opširnije...

Kurir.rs

