Mladić je u kritičnom stanju prebačen u Urgentni centar
Ranjavanje
PUCNJAVA U BEOGRADU! Mladić (24) ranjen u sačekuši, hitno prebačen u Urgentni centar: Na snazi akcija Vihor 3!
Mladić (24) upucan je u grudi u Vukasovićevoj ulici, na Kanarevom brdu, Rakovica, kada je prilazio svom automobilu.
U kritičnom stanju prebačen u Urgentni centar.
Sumnja se da je sačekuša, na snazi policijska akcija "Vihor 3".
Tužilac Višeg javnog tužilastva u Beogradu je na mestu zločina i vrši uviđaj.
