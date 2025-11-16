Slušaj vest

U.R. (24) pogođen je večeras hicem u grudi dok je prilazio svom automobilu u Vukasovićevoj ulici, na Rakovici.

Kako Kurir saznaje, U.R. (24) je dovezen večeras u Ambulantu reanimacije Urgentnog centrasa ozbiljnim povredama u predelu grudnog koša, saznaje se nezvanično.

Pacijent je odmah zbrinut i upućen na dalju dijagnostiku kako bi se utvrdio stepen povreda. Prema prvim informacijama, u desnoj strani grudnog koša utvrđeno je prisustvo krvi i zahteva hitno medicinsko praćenje.

Njega je pregledao grudni hirurg, koji je indikovao hitno hirurško zbrinjavanje zbog upucavanja u grudni koš. Hitno je primljen u operacionu salu.

U.R. je trenutno u rukama lekarskih ekipa koje nastavljaju dijagnostiku i neophodne procedure.

Kako se saznaje, ranjeni mladić ima policijski dosije.

Podsetimo, mladić je nakon pucnjave u kritičnom stanju prebačen u Urgentni centar. Sumnja se da je sačekuša, a na snazi je policijska akcija "Vihor 3".

Tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu je na mestu zločina i vrši uviđaj.