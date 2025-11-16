Slušaj vest

Mladić U. R. (24) upucan je večeras u grudi u Vukasovićevoj ulici, na Kanarevom brdu, Rakovica, kada je prilazio svom automobilu, a kako saznaje Kurir, on je odranije poznat policiji zbog dva krivična dela

U kritičnom stanju prebačen u Urgentni centar, a kako Kurir saznaje nezvanično, zadobio je ozbiljne povrede u predelu grudnog koša. 

Nakon prijema u Ambulantu reanimacije, mladić je primljen u Operacionu salu. 

Slike sa mesta pucnjave pogledajte u nastavku: 

Pucnjava na Kanarevom brdu, Rakovica, ranjen mladić Foto: Marko Karović

Podsetimo, mladić je pogođen sa dva hica u grudi ispred zgrade u kojoj živi, a na snazi je policijska akcija "Vihor 3".

Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu, čiji tužilac je na mestu zločina i vrši uviđaj.

Pucnjava u Rakovici Izvor: Kurir

Komšije ranjenog mladića otkrile kako je ranjen, o čemu možete pročitati OVDE.

