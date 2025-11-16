"ČIM JE IZAŠAO IZ ŠKODE NEKO GA JE UPUCAO, MNOGO DECE BILO NAPOLJU" Komšinica o ranjavanju mladića na Rakovici: Istrčali smo izbezumljeni kad smo ČULI PUCNJAVU
U.R. (24) upucan je večeras nešto posle 18 sati na Kanarevom brdu, nezvanično se saznaje.
Mladić je pogođen sa dva hica u grudi ispred zgrade u kojoj živi i u teškom stanju je prebačen u Urgentni centar.
- Parkirao je kola ispred garaža i čim je izasao iz "škode" neko ga je upucao. Komšinica koja drži podrum pića je pozvala Hitnu pomoć. Mnogo dece je bilo u tom trenutku napolju. Istrčali smo izbezumljeni napolje kad smo čuli pucnjavu - kaže jedna od stanarki iz ulice.
Policija je pokrenula akciju "Vihor 3" i u toku je velika potraga za napadačem.
Poznato stanje ranjenog mladića
Kako Kurir saznaje, pacijent je odmah zbrinut i upućen na dalju dijagnostiku kako bi se utvrdio stepen povreda. Prema prvim informacijama, u desnoj strani grudnog koša utvrđeno je prisustvo krvi i zahteva hitno medicinsko praćenje.
Njega je pregledao grudni hirurg, koji je indikovao hitno hirurško zbrinjavanje zbog upucavanja u grudni koš.
U.R. je trenutno u rukama lekarskih ekipa koje nastavljaju dijagnostiku i neophodne procedure.
Kako se saznaje, ranjeni mladić ima policijski dosije.
Tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu je na mestu zločina i vrši uviđaj.
