U.R. (24) upucan je večeras nešto posle 18 sati na Kanarevom brdu, nezvanično se saznaje.

Mladić je pogođen sa dva hica u grudi ispred zgrade u kojoj živi i u teškom stanju je prebačen u Urgentni centar.

- Parkirao je kola ispred garaža i čim je izasao iz "škode" neko ga je upucao. Komšinica koja drži podrum pića je pozvala Hitnu pomoć. Mnogo dece je bilo u tom trenutku napolju. Istrčali smo izbezumljeni napolje kad smo čuli pucnjavu - kaže jedna od stanarki iz ulice.

Policija je pokrenula akciju "Vihor 3" i u toku je velika potraga za napadačem.

Poznato stanje ranjenog mladića

Kako Kurir saznaje, pacijent je odmah zbrinut i upućen na dalju dijagnostiku kako bi se utvrdio stepen povreda. Prema prvim informacijama, u desnoj strani grudnog koša utvrđeno je prisustvo krvi i zahteva hitno medicinsko praćenje.

Njega je pregledao grudni hirurg, koji je indikovao hitno hirurško zbrinjavanje zbog upucavanja u grudni koš.

U.R. je trenutno u rukama lekarskih ekipa koje nastavljaju dijagnostiku i neophodne procedure.

Kako se saznaje, ranjeni mladić ima policijski dosije.

Tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu je na mestu zločina i vrši uviđaj.