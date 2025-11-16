Slušaj vest

Mladić U. R. (24) ranjen je večeras u, kako se sumnja, sačekuši u Vukasovićevoj ulici, na Kanarevom brdu, u Rakovici, a kako Kurir saznaje, mladić je odranije poznat policiji!

Naime, kako se saznaje, U. R. ima dosije za prinudu i nanošenje lakih telesnih povreda. 

Kako je Kurir pisao, mladić je sa ozbiljnim povredama u predelu grudnog koša prevezen u Urgentni centar, u Ambulantu reanimacije. 

Podsetimo, mladić je pogođen sa dva hica u grudi ispred zgrade u kojoj živi, a na snazi je policijska akcija "Vihor 3".

Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu, čiji tužilac je na mestu zločina i vrši uviđaj. 

Komšije ranjenog mladića otkrile kako je ranjen, o čemu možete pročitati OVDE

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaPOGOĐEN JE U GRUDNI KOŠ! KURIR OTKRIVA STANJE MLADIĆA RANJENOG NA RAKOVICI: Nakon pucnjave hitno prevezen u Urgentni centar, u toku akcija "Vihor"
IMG_20251002_000733.jpg
HronikaPUCNJAVA U BEOGRADU! Mladić (24) ranjen u sačekuši, hitno prebačen u Urgentni centar: Na snazi akcija Vihor 3!
IMG_20251106_172138.jpg
HronikaPUCNJAVA ISPRED POZNATOG RESTORANA U BEOGRADU: Mladić (18) ranjen u nogu, policija odmah pokrenula akciju Vihor
nemanja-nikolic-2.jpg
HronikaKURIR SAZNAJE! Uhapšena četvorica zbog sumnje da su učestvovali u navijačkom obračunu na Gazeli, učestvovalo njih 30 na 15 motora
2433377-09-edit.jpg