Mladić U. R. (24) ranjen je večeras u, kako se sumnja, sačekuši u Vukasovićevoj ulici, na Kanarevom brdu, u Rakovici, a kako Kurir saznaje, mladić je odranije poznat policiji!

Naime, kako se saznaje, U. R. ima dosije za prinudu i nanošenje lakih telesnih povreda.

Kako je Kurir pisao, mladić je sa ozbiljnim povredama u predelu grudnog koša prevezen u Urgentni centar, u Ambulantu reanimacije.

Podsetimo, mladić je pogođen sa dva hica u grudi ispred zgrade u kojoj živi, a na snazi je policijska akcija "Vihor 3".

Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu, čiji tužilac je na mestu zločina i vrši uviđaj.

Komšije ranjenog mladića otkrile kako je ranjen, o čemu možete pročitati OVDE.