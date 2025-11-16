Naoružana grupa sa šest džipova pobegla je pravcu autonomne pokrajine Kosovo i Metohija.
MASKIRANI ALBANCI ISPALILI 15 HITACA U BLIZINI VOJNE BAZE! Najnoviji detalji napada na pripadnike Vojske Srbije
Maskirana grupa Albanaca napala je pripadnike Vojske Srbije danas oko 15 časova u rejonu baze Vojske Srbije „Debela glava“, saznaje Kurir.
Prema nezvaničnim informacijama, naoružana grupa Albanaca u podnožju brda Šop ispalila je 15 hitaca u pravcu pripadnika Vojske Srbije i tom prilikom je pogođen pas koji se nalazio u neposrednoj blizini patrole.
- Naoružana grupa sa šest džipova pobegla je pravcu autonomne pokrajine Kosovo i Metohija - kaže izvor Kurira.
