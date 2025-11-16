Slušaj vest

Maskirana grupa Albanaca napala je pripadnike Vojske Srbije danas oko 15 časova u rejonu baze Vojske Srbije „Debela glava“, saznaje Kurir.

Prema nezvaničnim informacijama, naoružana grupa Albanaca u podnožju brda Šop ispalila je 15 hitaca u pravcu pripadnika Vojske Srbije i tom prilikom je pogođen pas koji se nalazio u neposrednoj blizini patrole.

- Naoružana grupa sa šest džipova pobegla je pravcu autonomne pokrajine Kosovo i Metohija - kaže izvor Kurira.

Ne propustitePolitikaKANCELARIJA ZA KIM OSUDILA NAPAD NA SRPSKU DECU U LAPLJEM SELU: Direktna posledica politike mržnje koju vodi Priština
screenshot-20240224-135347.jpg
DruštvoOGLASILA SE DIREKTORKA ŠKOLE ČIJI SU UČENICI NAPADNUTI U VENECIJI: Deca se sutra vraćaju po planu i programu, NEMA TEŽE POVREĐENIH
132132131.jpg
PolitikaRUŠENJE DRŽAVE PO ALBANSKOM RECEPTU: To što je isplanirao Bačulov su radili i separatisti na Kosovu i Metohiji! Hteo da optuži Vučića i vrh države
Miša Bačulov uhapšen snimak
HronikaNOSILI TERORISTIČKA OBELEŽJA I MAJICE, SRPSKA POLICIJA IM STAVILA LISICE: Ovo su Albanci uhapšeni pre utakmice Srbija-Albanija
albanci.jpg