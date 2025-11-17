Slušaj vest

U Srbiji godišnje u saobraćajnim nesrećama pogine bar 500, a 3.000 ljudi zadobije teške povrede. Na svetski dan sećanja na žrtve saobraćajnih nesreća poruka — povećani oprez i oštriji propisi kako bi se smanjio broj stradalih na putevima.

Pre pet godina, brzinom od 80 kilometara na čas u naselju, kombi težine preko tri tone, na pešačkom prelazu udario je Pavla. Od zadobijenog udarca Pavle nije preživeo.

- Kada je video da autobus koji dolazi njemu u susret staje da ga propusti na pešačkom prelazu, zakoračio je na pešački prelaz, došao do polovine ulice, kao što propisi nalažu, pogledao desno da vidi da li iz suprotnog smera dolazi vozilo, ne očekujući da će pijani vozač da obilazi zglobni autobus dugačak 20 metara u suprotnom smeru. Na pešačkom prelazu vozilo koje staje da propusti pešaka udario i usmrtio na licu mesta - kaže Saša Stanković, otac Pavla poginulog u saobraćaju.

Saša Stanković Foto: Kurir Televizija

Nulta tolerancija na alkohol, unapređenje sistema obuke vozača...

Milion ljudi godišnje u svetu pogine u saobraćaju — među njima veliki broj dece. Svakim izgubljenim dečjim životom, izgubi se neki talenat — ostaje prazno mesto na sportskom terenu, u školskoj klupi, naučnoj laboratoriji.

- Život nije trenutak, ali se u trenutku menja i upravo taj delić nepažnje može promeniti život na način da ostavlja trajne posledice, ne samo po pojedince već i po porodice, po okruženje, po državu. To je ono što moramo zajednički preduprediti. Da ne dozvolimo da greška jednog pojedinca može ostavljati tolike posledice - kaže Branko Stamatović, v.d. direktora Agencije za bezbednost saobraćaja.

Nulta tolerancija na alkohol, unapređenje sistema obuke vozača, kažu upućeni, samo su neki od koraka koji će biti uneti u novi zakon o bezbednosti saobraćaja. Prema statistici, vozači koji ponavljaju prekršaje u najvećem procentu izazivaju tragedije.

- Svaki put kada neko odluči da veže pojas, da uspori na pešačkom prelazu, kada odluči da ne razgovara telefonom tokom vožnje, kada odluči da ne ulazi u vozilo, da vozi vozilo pod uticajem alkohola, on tada doprinosi sprečavanju tragedije i na taj čin doprinosi spašavanju života - rekao je Miroslav Alempić, v.d. pomoćnika ministra za drumski transport, puteve i bezbednost saobraćaja.

Pooštravanje zakona

Godišnje u proseku desetoro dece pogine na putevima u Srbiji, dok je svaka četvrta osoba poginula u saobraćaju mlađa od 30 godina. Od donošenja zakona o bezbednosti saobraćaja 2009. godine do danas, 15.000 vozača ostalo je bez vozačke dozvole. Novi zakon biće još stroži.

- Značajno će biti pooštrene sankcije za prekršaje koje dovode do najtežih saobraćajnih nezgoda. Kada pričamo samo o jednom segmentu pasivne bezbednosti, o sigurnosnom pojasu, mi godišnje imamo oko 280 do 290 vozača koji smrtno stradaju - kaže Slaviša Lakićević, načelnik saobraćajne policije MUP-a.

Prema njegovim rečima, 50 odsto tih vozača nije koristilo sigurnosni pojas u momentu saobraćajne nezgode.

- Samo taj jedan segment pasivne bezbednosti ako unapredimo i budemo tamo gde jesu neke zemlje najbezbednije po pitanju bezbednosti saobraćaja, to su svakako skandinavske zemlje, mi ćemo značajno imati bolje stanje, to je za 100 i više poginulih manje - kaže Lakićević.

Saobraćajna nezgoda nije samo vest, ni statistika — iza svakog broja stoji ime i prezime. Rezolucijom Ujedinjenih nacija od 2005. svake treće nedelje u novembru obeležava se dan sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda.