Da podsetimo, Uroš R. ranjen je u grudi kada je prilazio automobilu na parkingu i sa teškim povredama prebačen je u Urgentni centar.

- Uskoković je, kao i Uroš R., upucan na parkingu, ali kada je izlazio iz svog automobila i kretao ka zgradi u kojoj je stanovao sa porodicom - objašnjava izvor.

Osim lokacije, ova dva zločina imaju i drugih sličnosti.

- Na Uskokovića je pucao napadač maskiran u starca, a u Uroša R. osoba koja je, kako se sumnja, nosila periku - priča sagovornik i dodaje:

- Očevici pucnjave ispričali su da su videli upadljivu osobu sa perikom na glavi kako neko vreme pre zločina šeta oko Uroševe zgrade, a potom i puca na njega i beži u nepoznatom pravcu.

Još jedna sličnost između dva slučaja upala je u oči istražiteljima.

- I Uroš i Zoran su izuzetno mladi momci, ranjeni ima 24 godine, a ubijeni je u trenutku zločina imao samo 22 godine - dodao je sagovornik iz istrage.

Zoran Uskoković Mlađi bio je sin Zorana Uskokovića, opasnog momka iz devedesetih koji je takođe brutalno likvidiran, a više o tome pročitajte OVDE.

Podsetimo, Uskoković mlađi ubijen je krajem januara 2021. godine, a tri i po godine nakon zločina lisice su stavljene na ruke Nikoli Živanoviću , Milošu Krstiću (38), Aleksi Dimitrovu (31) i Vladimiru Babiću (39), dok je Aleksandar Nikolić u bekstvu.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić otkrio je tada detalje akcije:

- Kako se sumnja, organizovana kriminalna grupa čiji je organizator N. Ž, a pripadnici M.K., A. D. i V.B. kao i A. N. koji se nalazi u bekstvu, su 29. januara 2021. godine u večernjim satima, u Rakovici, u Borskoj ulici na parkingu ispred jednog diskonta ubili Zorana Uskokovića zvanog Skole . Osumnjičeni M.K. se po nalogu N. Ž. maskirao noseći silikonsku masku starijeg muškog lica kako ne bi izazvao sumnju i ujedno sakrio svoj lični opis i iz vatrenog oružja iz neposredne blizine ispalio dva projektila u Zorana Uskokovića nanevši mu smrtne povrede. Osumnjičeni A. D., V. B. i A. N. se sumnjiče da su po nalogu N. Ž. pružili logističku podršku pre i nakon izvršenja ovog teškog ubistva.

Šta je motiv sinoćne pucnjave na Kanarevom brdu utvrdiće istraga, a osumnjičeni je od ranije poznat policiji i ima dosije.

- Sumnja se da mu je napravljena sačekuša, tako da sve deluje kao da je ovaj napad planiran i pripreman. Istražitelji su uzeli i snimke sa kamera sa okolnih zgrada i objekata i utvrđuje se da li je sama pucnjava snimljena, kao i da li je snimljana putanja bega napadača - objašnjava izvor Kurira.