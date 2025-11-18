PUCNJAVA NA KANAREVOM BRDU PO RECEPTU UBISTVA MALOG SKOLETA: Četiri sličnosti između dve sačekuše, napadači na Zorana i Uroša imali maske!
Uroš R. (24) koji je ranjen sinoć u Vukasovićevoj ulici na Kanarevom brdu u Beogradu, upucan je na samo 150 metara od mesta na kome je pre skoro pet godina ubijen Zoran Uskoković Skole mlađi (22).
Da podsetimo, Uroš R. ranjen je u grudi kada je prilazio automobilu na parkingu i sa teškim povredama prebačen je u Urgentni centar.
- Uskoković je, kao i Uroš R., upucan na parkingu, ali kada je izlazio iz svog automobila i kretao ka zgradi u kojoj je stanovao sa porodicom - objašnjava izvor.
Osim lokacije, ova dva zločina imaju i drugih sličnosti.
- Na Uskokovića je pucao napadač maskiran u starca, a u Uroša R. osoba koja je, kako se sumnja, nosila periku - priča sagovornik i dodaje:
- Očevici pucnjave ispričali su da su videli upadljivu osobu sa perikom na glavi kako neko vreme pre zločina šeta oko Uroševe zgrade, a potom i puca na njega i beži u nepoznatom pravcu.
Još jedna sličnost između dva slučaja upala je u oči istražiteljima.
- I Uroš i Zoran su izuzetno mladi momci, ranjeni ima 24 godine, a ubijeni je u trenutku zločina imao samo 22 godine - dodao je sagovornik iz istrage.
Zoran Uskoković Mlađi bio je sin Zorana Uskokovića, opasnog momka iz devedesetih koji je takođe brutalno likvidiran, a više o tome pročitajte OVDE.
Podsetimo, Uskoković mlađi ubijen je krajem januara 2021. godine, a tri i po godine nakon zločina lisice su stavljene na ruke Nikoli Živanoviću , Milošu Krstiću (38), Aleksi Dimitrovu (31) i Vladimiru Babiću (39), dok je Aleksandar Nikolić u bekstvu.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić otkrio je tada detalje akcije:
- Kako se sumnja, organizovana kriminalna grupa čiji je organizator N. Ž, a pripadnici M.K., A. D. i V.B. kao i A. N. koji se nalazi u bekstvu, su 29. januara 2021. godine u večernjim satima, u Rakovici, u Borskoj ulici na parkingu ispred jednog diskonta ubili Zorana Uskokovića zvanog Skole . Osumnjičeni M.K. se po nalogu N. Ž. maskirao noseći silikonsku masku starijeg muškog lica kako ne bi izazvao sumnju i ujedno sakrio svoj lični opis i iz vatrenog oružja iz neposredne blizine ispalio dva projektila u Zorana Uskokovića nanevši mu smrtne povrede. Osumnjičeni A. D., V. B. i A. N. se sumnjiče da su po nalogu N. Ž. pružili logističku podršku pre i nakon izvršenja ovog teškog ubistva.
Šta je motiv sinoćne pucnjave na Kanarevom brdu utvrdiće istraga, a osumnjičeni je od ranije poznat policiji i ima dosije.
- Sumnja se da mu je napravljena sačekuša, tako da sve deluje kao da je ovaj napad planiran i pripreman. Istražitelji su uzeli i snimke sa kamera sa okolnih zgrada i objekata i utvrđuje se da li je sama pucnjava snimljena, kao i da li je snimljana putanja bega napadača - objašnjava izvor Kurira.
Vladimir Babić kome se sudi pred Specijalnim sudom za učešće u ubistvu Uskokovića, inače je bivši suprug manekenke Sandre Obradović.
- Primiio sam i razumeo optužnicu. Nisam kriv, nisam izvršio ni jedno krivično delo, nisam član kriminalne grupe niti sam znao da postoji kriminalna grupa. Ono što je sigurno je da nikada nisam postupao po nečijim nalozima. Ove ljude, optužene, ne poznajem, prvi put sam ih video ovde. Pokojnog oštećenog nisam poznavao, niti sam znao da će biti ubijen. Odgovorno tvrdim da mi niko nikada nije rekao da će biti izvršeno ubistvo, da će se zbog neke osvete desiti ubistvo, niko mi nije tražio nikakvu pomoć. Nikakva saznanja o ubistvu Uskokovića nisam imao - rekao je Babić.