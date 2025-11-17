Slušaj vest

Suđenje optuženima za organizaciju i ubistvo vođa škaljarskog klana Igora Dedovića i Stevana Stamatovića u januaru 2020. i Aalana Kožara i Damira Hadžića nekoliko meseci kasnije na ostrvu Krf u Specijalnom sudu u Beogradu nastavljeno je danas, a odbrana je kao i na prethodnom suđenju zatražila izuzeća specijalnog tužioca Mladena Nenadića, kao i postupajućih tužilaca Saše Ivanića i Zorana Babića.

Danas je branilac Veljka Belivuka, advokat Dejan Lazarević dodatno zatražio i izuzeće svih članova sudskog veća, koje sudi pripadnicima kriminalne grupe.

Veljko Belivuk Foto: Zorana Jevtić, Screenshot

Na početku današnjeg suđenja, sudija Slađana Marković je saopštila da je prethodni zahtev za izuzeće koje su branioci i okrivljeni podneli, odbijen, na šta se odmah javio Lazarević, ali i Veljko Belivuk koji se pridružio ovom zahtevu.

- Pročitali smo odluku o odbacivanju zahteva za izuzeće, po Zakonu o zahtevu za izuzeće odlučuje nadređeni tužilac, a u ovom slućaju je o zahtevu za izuzeće Nenadića odlučila njegova zamenica - rekao je Lazarević, a potom podsetio da je i prethodni

zahtev podnet jer je tužilac Nenadić bio vođa istražnog tima koji su Srbija i Grčka formirali zbog ovih ubistava, a da su na strani Srbije, njegovi zamenici u timu bili postupajući tužioci.

Dejan Lazarević Foto: Jakov Milošević

Kako je naveo Belivukov branilac, poznato je da su grčkom optužnicom obuhvaćeni i Nikola Spasojević i Srđan Lalić, svedoci saradnici u drugom postupku protiv Belivuka, koji su tokom svedočenja u tom predmetu potpuno priznali svoju ulogu, a u ovom predmetu imaju status "običnih" svedoka.

Podsetimo, Grčka je za Spasojevićem i Lalićem raspisala poternice.

- Spasojeviću i Laliću se optužnicom u Grčkoj stavlja na teret da su izvršil više krivičnih dela, uključujući učešće u ubistvima. U

vezi sa saučesništvom Spasojevića vezano za pripremnu ubistava, piše da je pružao logističku podršku u lociranju meta u Artini. Što se tiče ubistva na Krfu piše da je učestvovao osmatranjem vile, preuzeo odgovornost za premeštanje izvršilaca u Sivotu. Vezano sa Srđana Lalića navodi se da je imao aktivnu ulogu u lociranju meta, pružajući logističku podršku za pripremu ubistva - rekao je Lazarević i podsetio da su Spasojević i Lalić sve priznali u drugom predmetu u kom imaju statuse svedoka saradnika.

Srđan Lalić Foto: Mup, Nenad Kostić

- Spasojević je priznao da je koristio Skaj, i da mu je nadimak bio Topalović, da je učestvovao u praćenju Dedovića i Stamatovića i da je kao nagradu dobio 1000 evra. Zatim, priznao je da je iznajmio kvadove za Krf. Lalić je rekao da je na Skaju bio Bari, da je bio u kontatku sa ostalima, da je pomogao da se locira Kožar tako što je na prevaran način otkrio gde se nalazi, da su ostali bili oduševljeni, da je putovao u Grčku, nosio solarne kamere. Na sve to, tužilaštvo im daje status običnih svedoka, priznaćete da to u praksi niste videli. Tražim zbog toga izuzeće tužilaca Nenadića, Babića i Ivanića i zahtevam da se o tome odluči profesionalno, a ne pro forme - nastavio je izlaganje branilac optuženih i dodao da se danas traži i izuzeće sudskog veća jer odbrana sumnja u nepristrasnost njegovih članova.

Optuženi Veljko Belivuk koji se pridružio zahtevu svog advokata i ponovio da su tužioci kao članovi istražnog tima razmenjivali informacije sa kolegama iz Grčke i da je zbog toga nemoguće da nisu znali da su Lalić i Spasojević optuženi u Grčkoj i da su za njima raspisane poternice.

- U dokumentima stoji da je Ivanić odbio zahtev iz Grčke da se Dejan Dedić ispita kao svedok, jer je rekao da "ne može da ima dupli status i da je on optužen u Srbiji". A Spasojević i Lalić su optuženi u Grčkoj, Grčka traži njihovo hapšenje i pritvor. Vidite kako tužilac kada mu ne odgovara, samo prećuti. Tužiocu su izjave Lalića i Spasojevića bile poznate davno pre podizanja optužnice, jer je cela optužnica podignuta na osnovu njihovog iskaza. Tužioci su morali da im dodele ili status okrivljenih ili nikakav. Što se tiče vašeg izuzeća, moje zakonsko pravo je da ja nisam potpisao nikakvu dostavnicu, ja vas nikada nisam uvredio i neću. Ja sam danas saznao da su oni doneli odluku pre 21 dan i niko nije hteo da nam je dostav - rekao je optuženi Belivuk

Za govornicu je izašao okrivljeni Milinko Brašnjović, kog je sudija odmah opomenula.

- Doneo sam jedan poklon tužiocima, Zakon o krivičnom postupku - rekao je Brašnjović, na šta je odmah reagovala sudija i rekla mu da povede računa o rečima i kvalifikacijama na račun veća i tužioca, uz opomenu da će ga sledeći put kazniti.

Milinko Brašnjović Foto: Privatna Arhiva, Mup

- Nema gore kazne od sedenja ovde. Ja neću da učestvujem u lakrdiji od suđenja - rekao je Brašnjović pre nego što je vraćen u boks za optužene.

Za govornicu je izašao i Dušan Jovanović Giba navodeći da je "sve što se dešava težak bezobrazluk".

- Ja nisam ni fizički ni psihički spreman da pratim suđenje, jer štrajkujem glađu već 10 dana u drugom predmetu. Nemam snage, kasne mi film,slika. Diže mi pritisak kada vidim kako se nepravedno sudi. Vodite me kod lekara, ili u ćeliju, radite šta hoćete - rekao je optuženi Nebojša Janković, koji je stupio u štrajk glađu u drugom predmetu u kom je optužen.

Tužilac Ivanić zatražio je od veća da se odbace ovi zahtevi za izuzeće koji su podneti.

- Ovo su ponovljeni zahtevi, sudsko veće zna zakon. Protiv zahteva za izuzeće nije dozvoljena žalba, ovo nisu nove okolnosti, odlučeno je već. Što se tiče vas kao veće, nisu navedeni dokazi ili okolnosti. Ovo je strategija odbrane da se odugovlači i prolongira postupak - rekao je tužilac.