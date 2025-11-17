Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Dušana J. (26) zbog postojanja osnovane sumnje da je 22. aprila 2025. godine u naselju “West 65”, GO Novi Beograd, pokušao da liši života oštećenog D.V, kao i jer je neovlašćeno za ličnu upotrebu držao 2,12 grama opojne droge kanabis, saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Kako smo ranije pisali, ranjeni u ovom slučaju je Dejan Vuksanović.

Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo ubistvo u pokušaju u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, kao i krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.

Tužilaštvo je predložilo sudu da okrivljenom produži pritvor da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu kao i zbog uznemirenja javnosti.

- Postoji opravdana sumnja da je 22. aprila oko 16.30 časova u naselju “West 65” Dušan J. došao do jednog ugostiteljskog objekta u kojem je za stolom sedeo oštećeni D.V, pa je maskiran ušetao u objekat sa kapuljačom i maskom na licu. Odmah je prišao oštećenom i iz desnog džepa plave jakne izvadio pištolj sistema “Beretta M-1934”, koji je neovlašćeno nosio bez dozvole nadležnog organa, pa je u pravcu oštećenog ispalio jedan projektil, nanevši mu tešku telesnu povredu opasnu po život u vidu ustreline desne butine - navedeno je u saopštenju tužilaštva.