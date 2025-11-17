Slušaj vest

Telo NN osobe, u fazi raspadnja, na periferiji Srpske Crnje, pronašli su članovi Lovačkog udruženja „Jelen“ iz ovog pograničnog mesta na srpsko- rumunskoj granici i o tome obavestili policiju.

- Mučan prizor zatekli su u nedelju ujutru. Osoba je ležala stomakom okrenuta u kanalu sa vodom. Nepoznata osoba na sebi je imala majicu kratkih rukava i šorts. Telo je bilo već u fazi raspadanja i, navodno, obezglavljeno. Lovci su obavestili policiju, a na lice mesta izašli su i forenzičari. Ne zna se ko bi to mogao da bude. Dok je trajao uviđaj, nije se moglo prići tom delu - pričaju meštani Srpske Crnje.

Dan nakon užasnog otkrića u selu muk i neverica.

U zrenjaninskoj policiji potvrdili su Kuriru da im je slučaj prijavljen u nedelju, u 10.40 sati.

- U ataru Srpske Crnje, pronađeno je telo u poodmakloj fazi raspadanja. Policija je izašla na lice mesta, a o svemu je obavešteno zrenjaninsko Više javno tužilaštvo. Naloženo je da se telo pošalje na obdukciju - rečeno nam je u policiji.

Ne propustiteHronikaJEZIVO! PRONAĐENO TELO ŽENE U POŽAREVCU: Mrtva zatečena u rovu na gradilištu, naređena obdukcija!
WhatsApp Image 2025-06-24 at 12.33.45 PM.jpeg
HronikaNAĐEN LEŠ U FAZI RASPADANJA Užas u Beogradu
IMG_20250616_000208.jpg
HronikaPRONAĐEN MRTAV MUŠKARAC U BOGATIĆU! Telo u fazi raspadanja bilo u kući, komšije potresene zbog tragične sudbine meštanina
WhatsApp Image 2025-02-13 at 13.59.55_daacca54.jpg
HronikaJEZIV PRIZOR KOD OSTRUŽNICE: Prolaznik ugledao leš zaglavljen u šiblju, u koritu Save
IMG_20250331_100444.jpg