Slušaj vest

Telo NN osobe, u fazi raspadnja, na periferiji Srpske Crnje, pronašli su članovi Lovačkog udruženja „Jelen“ iz ovog pograničnog mesta na srpsko- rumunskoj granici i o tome obavestili policiju.

- Mučan prizor zatekli su u nedelju ujutru. Osoba je ležala stomakom okrenuta u kanalu sa vodom. Nepoznata osoba na sebi je imala majicu kratkih rukava i šorts. Telo je bilo već u fazi raspadanja i, navodno, obezglavljeno. Lovci su obavestili policiju, a na lice mesta izašli su i forenzičari. Ne zna se ko bi to mogao da bude. Dok je trajao uviđaj, nije se moglo prići tom delu - pričaju meštani Srpske Crnje.

Dan nakon užasnog otkrića u selu muk i neverica.

U zrenjaninskoj policiji potvrdili su Kuriru da im je slučaj prijavljen u nedelju, u 10.40 sati.