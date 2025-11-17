Slušaj vest

U selu Zavidinci kod Babušnice u kome se u petak dogodio nezapamćen zločin kada je Srđan M. (49) ubio svoje komšije i dalje rođake Miroljuba i Miroslava L., a ranio drugog sina M.L. i povredio ženu S.L., meštani ne mogu doći sebi ni tri dana kasnije.

Podsetimo, S.M. je saslušan u Višem tužilaštvu i određen mu je pritvor do 30 dana, a kako je sam priznao, sa daljim rođacima sukobio se oko toga čije će ovce biti na livadi na koju su i jedni i drugi izvodili stoku na ispašu.

Kurir je bio na ovoj livadi i jasno je da je sama rasprava oko toga besmislena jer je ovom kraju podarena jedna od lepših priroda u Srbiji tako da hrane za ovce ima na pretek jer se ceo krajolik sastoji od predivnih brda, šuma i livada.

Ono što meštani sela ne mogu da shvate je da je Srđan M. navodno pucao na svog rođaka, brata M.L. (44), a koji je nemoćan i teško se kreće tako da komentarišu oni, "potpuno je neshvatljivo pa makar i pijan bio, da čovek uradi tako nešto".

1/6 Vidi galeriju mesto zločina Foto: Marko Smiljković

- Strašno je to što se dogodilo u našem selu. Oni su se posvađali, ovaj komšija je uzeo pištolj i pijan pucao u muške glave, ali je bizarno da uperiš i pištolj u nemoćnog čoveka, a kamoli da opališ metak. Iskreno se nadam da će se na sudu sve rasplesti, kako se to dogodilo u kući i dvorištu. Nadam da je ranjenog M.L. pogodio neki zalutali metak ili rikošet. Iako dugo znam Srđana, ne znam ga takvog. On jeste prgav, ali nije loš čovek, pogađa ga nepravda, stalno je ispravljao "krive Drine" - rekao nam je jedan od komšija u ovom izuzetno razuđenom selu.

Zbog te razuđenosti sela, porodici Miroljuba L. nije imao ni ko da pomogne.

ubijeni Miroslav Foto: Privatna arhiva

- Samo selo se prostire na teritoriji neke veće varošice, a ima manje 500 stanovnika. U njemu se svi i ne poznaju kako je to običaj u mnogim drugim selima ili se znaju samo iz viđenja jer ima oko 20 zasebnih naseobinana velikoj teritoriji koju preseca glavni put. I svako se nalazi na brdu. Meštani su čuli pucnje, ali svejedno nisu mogli dovoljno brzo da dođu i pruže pomoć ranjenima - kažu naši sagovornici i dodaju da u trenutku zločina tu nije bio čak ni Srđanov sestrić.

Prema nezvaničnim informacijama, horor scene su se u ovom selu pored Babušnice dogodile u dvorištu. Srđan M. nije bežao već se predao policiji i odveo ih na mesto gde je posle zločina bacio pištolj. Kako saznajemo na licu mesta, majka S.L. je u toku ove porodične tragedije došla nekako do telefona i prijavila počinioca policiji.

- On je nju najverovatnije udario tupim predmetom u glavu dok je telefonirala policiji. Drugi sin, koji ima ustrelnu ranu, nađen je sakriven u žitu - kaže izvor.