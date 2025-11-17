Slušaj vest

Stravična saobraćajna nesreća dogodila se, u petak, u selu Vlaška kod Sopota, kada je Jelena D. (39), izgubila kontrolu nad svojim vozilom i sletela sa puta.

Nesreća se dogodila na mostiću, gde je, prema prvim informacijama, Jelena D., koja je upravljala automobilom marke "Citroen", iz nepoznatog razloga izgubila kontrolu nad vozilom. Automobil je nakon gubitka kontrole sleteo sa kolovoza.

Na lice mesta su odmah izašle ekipe Hitne pomoći, koje su povređenu ženu hitno transportovale u Urgentni centar u Beogradu.

Kako se nezvanično saznaje, Jelena je primljena u bolnicu sa mnogobrojnim i teškim prelomima - relom lopatice, prelom kuka, prelom vratnog pršljena, prelom potkolenice...Ona je zadržana na daljem lečenju.

Istragu o okolnostima ove teške nesreće vodi Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu.

Prema rečima svedoka povređena žena je govorila da ne oseća donji deo tela.

Uskoro opširnije...

(Telegraf)

Ne propustiteHronika"10 PUTNIKA JE TEŽE POVREĐENO" Oglasili se iz niške agencije čiji se autobus sudario u Grčkoj: Prevoze ih u 2 bolnice
1694330051-soluntragedijafotorina1.jpg
Hronika"16 MESECI SMO BEZ NJEGA, A I DALJE NEMA POMAKA": Održano suđenje zbog samobraćajne nesreće u kojoj je poginuo Luka (15)!
untitled1.jpg
Hronika"24 METRA NOSIO JE NAŠEG SINA NA HAUBI, PA GA BACIO U REKU!" Bolna ispovest neutešnih roditelja Dimitrija (12) iz Loznice koji je poginuo pre 8 godina u nesreći
prj.jpg
Hronika"A KOME IDE KUĆI, KUKU MENI..." Prijateljica povređene Mirjane koja je u trenu ostala bez muža i troje dece u jezivom sudaru kod Ušća otkrila gde se sada nalazi
440602170_10219453519968778_8825577406953160875_n.jpg