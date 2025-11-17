Slušaj vest

Stravična saobraćajna nesreća dogodila se, u petak, u selu Vlaška kod Sopota, kada je Jelena D. (39), izgubila kontrolu nad svojim vozilom i sletela sa puta.

Nesreća se dogodila na mostiću, gde je, prema prvim informacijama, Jelena D., koja je upravljala automobilom marke "Citroen", iz nepoznatog razloga izgubila kontrolu nad vozilom. Automobil je nakon gubitka kontrole sleteo sa kolovoza.

Na lice mesta su odmah izašle ekipe Hitne pomoći, koje su povređenu ženu hitno transportovale u Urgentni centar u Beogradu.

Kako se nezvanično saznaje, Jelena je primljena u bolnicu sa mnogobrojnim i teškim prelomima - relom lopatice, prelom kuka, prelom vratnog pršljena, prelom potkolenice...Ona je zadržana na daljem lečenju.

Istragu o okolnostima ove teške nesreće vodi Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu.

Prema rečima svedoka povređena žena je govorila da ne oseća donji deo tela.