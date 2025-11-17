Slušaj vest

Sudsko veće koje vodi postupak protiv optuženih za ubistvo vođa škaljarskog klana Igora Dedovića i Stevana Stamatovića u januaru 2020. i Alana Kožara i Damira Hadžića na Krfu nekoliko meseci kasnije, odbacilo je zahtev odbrane i okrivljenih za izuzeće specijalnog tužioca Mladena Nenadića, tužilaca Saše Ivanića i Zorana Babića kao i celog sudskog veća.

Sudija Slađana Marković saopštila je da je veće donelo rešenje da onemogućava zloupotrebu prava usmerenu na odugovlačenje postupka i odbacuje zahtev za izuzeće, što je izazvalo potpuni haos u sudnici, i dovelo do žestoke rasprave sudije i branilaca, ali i reakcije okrivljenih.

Veljko Belivuk Foto: Zorana Jevtić, Screenshot

- Što se tiče tužilaca, o vašem zahtevu za njihovo izuzeće, odlučeno je odlukom od 29. oktobra, a što se tiče odluke o izuzeću veća, vaši razlozi nisu razlozi za izuzeće i nije moguće da se ono traži - obrazložila je kratko odluku sudija, na šta je odmah reagovao Belivuk koji je tražio da bude izveden iz sudnice.

- Nisam sposoban da pratim. Zabrujalo mi je u glavi, psihički nisam spreman da pratim i da slušam šta govorite posle ovakve odluke. Fizički mogu volu rep da iščupam, ali psihički nisam sposoban, vodite me u ludnicu, kod lekara, radite šta hoćete - rekao je Belivuk pre nego što je u pratnji stražara vraćem u boks za optužene.

Međutim, pola sata kasnije je tražio ponovo da izađe, a potom optužio sudiju da mu se smeje.

- Drago mi je što vam je smešno dok prilazim ovako, tražim da se pribavi snimak da se vidi kako mi se smejete. Derete se, a mene boli glava. Vičete, plašite me i dok ja psihički nisam dobro, vi mi se smejete - izneo je optužbe na račun sudije optuženi Belivuk.

Specijalni sud Foto: Marko Karović

Protiv Nebojše Jankovića, koji se zbog štrajka glađu zbog odluka sudskog veća u drugom predmetu u kom je takođe okrivljeni ne oseća dobro, postupak je privremeno razdvojen i sudija je rekla straži da ga vrati u pritvor.

Za reč se s optuženičke klupe javio i Milinko Brašnjović, ali je sudija rekla da joj je jasno da će tražiti isto, i da neće dozvoliti zloupotrebu prava, već da se nastavlja sa suđenjem.

- Vi ste zabranili okrivljenima da izađu i kažu bilo šta za govornicu. To što ste odredili da oni fizički, pod prisilom sede tamo do sada se nije desilo. Ne možete biti i sudija i lekar i psihijatar, to što ste danas uradili videće i Apelacija - rekao je Belivukov advokat Dejan Lazarević i naveo da sada i zbog toga traži izuzeće predsednice veća.

I ostali braniocu su se javili tvrdeći da je sudija okrivljenima povredila pravo na odbranu, na šta je sudija Slađana Marković opomenula advokata Stefana Jokića uz upozorenje da će ga kazniti.

- Sudija opet ste me neopravdano opomenuli, branilac treba da po advokatskom kodeksu brine o pravima okrivljenih. Uvek je tenzija kada vi vodite postupak, u drugim predmetima nije tako. Moja molba je da se vratimo u zakonske okvire, ne znam zašto mislite da je ovo prolongiranje postupka, vi zakazujete suđenja jednom mesečno, a ne mi. Molim vas, dozvolite mojim klijentima da kažu šta imaju za govornicom, neće vas vređati, možda nisu dobro - rekao je Jokić i rekao da dodatno traži i izuzeće predsednika Višeg suda u Beogradu "jer on mora da bude upoznat sa zakonitošću rada sudskog veća".

Advokat Jakša Peković se složio sa ovim zahtevom za izuzeće, navodeći da je sudija primorala optužene koji se ne osećaju dobro da sede i prate suđenje, a da Jankovića nije ni pitala da li štrajk glađu ima neke veze i sa ovim postupkom.

- Da se ne osećaju dobro ja bih to znala i ne bi danas bili dovedeni u sudnicu - odgovorila je sudija.

Sa zahtevom za izuzeće celog sudskog veća, javili su se i advokati Darka Šarića, Dalibor Katančević i Marko Janković, ali iz drugih razloga. Katančević je naveo da su članovi sudskog veća učestvovali u kontroli optužnice i da zbog toga odbrana smatra ne mogu da pravično sude i donesu odluku jer su već zauzeli stav.

Darko Šarić Foto: Ana Paunković, Nenad Kostić

- Vi ste kao veće kada ste odlučivali o potvrđivanju optužnice potvrdili da postoji opravdana sumnja da je Darko Šarić koristio Skaj i određene pinove, što znači da ste vi već zauzeli stav i da je sve što se radi u sudnici samo farsa. Ako ste napisali da postoji dovoljno dokaza da je Darko Šarić iz pritvora organizovao kriminalnu grupu koristeći Skaj, siguran sam da ne postoji ni promil šanse da promenite odluku, čime ste nam onemogućili pravićno suđenje - rekao je Katančević, navodeći da postoji odluka Ustavnog suda Srbije, koji je zauzeo stav po tom pitanju - da je nedopušteno da isto veće odlučuje u različitim fazama istog predmeta.

Advokat Marko Janković saglasio se sa ovim zahtevom.

- Ovo nije fer suđenje i pravo na nepristrasnog sudiju koje pripada svakom okrivljenom - rekao je Janković, navodeći da su članovi veća učestvovali i u više odluka o produženju pritvora Darku Šariću navodeći da "postoji opravdana sumnja da su okrivljeni komunicirali preko Skaj aplikacije i da je Darko Šarić saopštavao odluke ostalim okrivljenima".

- To znači da ste zauzeli stav i da postoji sumnja u vašu pristrasnost - zaključio je Janković i predložio da se celo sudsko veće izuzme, da se "sudski postupak za nekoliko godina ne bi ponavaljao iznova".

Posle žestoke rasprave u sudnici između sudije i advokata, sudija je odluča da okrivljenima dozvoli da izađu za govorncu. Prvi je bio Brašnjović koji je rekao da se ne oseća dobro i da je pod terapijom, a onda zatražio od advokata da se obrate svim organizacijama za zaštitu ljudskih prava.

Za govornicu je potom izašao okrivljeni Vladimir Vojinović, koji se pridružio zahtevu za izuzeće, ali je rekao i da se dobro osećao kada je došao, ali da mu se "sada slošilo zbog svega u sudnici".

- Ovde šta se dešava, ovo je totalni kriminal u Srbiji - rekao je za govornicom Dušan Jovanović Giba, na šta ga je sudija opomenula zbog nepoštovanja suda.

Dušan Jovaović Giba Foto: Kurir

- A, kome mi da se žalimo što vi nas ne poštujete? Neću dati na sebe, pa makar crkao. Šta smo mi ovde, fikusi? Nećemo da odlažemo, ali ne želimo ovakvo suđenje. Protiv vas nemam ništa, imam protiv tužilaštva koje mi pakuje da sam uradio nešto što nisam. Ovo je kastastrofa, ajde kao sedi, osmeh. Ovo što se nama dešava je katastrova - nastavio je izlaganje Dušan Jovanović, zvani Giba tvrdećo da nije sposoban da prati suđenje.

- Tragično je to što se uopšte ne bavimo suđenjem i izvođenjem dokaza. Poštujte sud - odgovorila je sudija.

Okrivljeni Rade Stojićević u svom izlaganju, tokom kog je tvrdio da se ni on ne oseća dobro, pomenuo je "decu tužilaca i šta bi bilo da oni sede iza stakla", odnosno u boksu za optužene, na šta je reagovala sudija, ali i tužilac koji je tražio oštriju reakciju sudskog veća od opomene.

Stojićevića je potom sudija kaznila sa 150.000 dinara, zbog uvrede dostojanstva sudije Slađane Marković kojoj je rekao da "uzme pauzu i razmisli kako vodi suđenje".

Posle pauze, sudija je saopštila da se ponovo odbacuje zahtev za izuzeće članova sudskog veća jer su isti razlozi već isticani i da se suđenje nastavlja sutra, kada bi trebalo da se počne sa izvođenjem dokaza sa Skaja.