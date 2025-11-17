Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi uhapsili su N. J. (33), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Prilikom pretresa njegovog stana, policija je pronašla i oduzela kilogram i šezdeset šest grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, kao i veliku sumu domaćeg i stranog novca za koji se sumnja da potiče od prodaje opojnih droga.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku je, uz krivičnu prijavu, priveden tužilaštvu.

Rešenjem sudije za prethodni postupak, N. J. je određen pritvor do 30 dana.

Ne propustiteHronika"UPALI SE AUTO, ONDA SVETLA ZA MAGLU, SVI POKAZIVAČI, I OPA, ETO GA!" Kako se otkrivaju štekovi za drogu: U noćnoj patroli sa Interventnom jedinicom (FOTO)
Screenshot 2025-11-16 180006.png
HronikaPOLICIJA MU U STANU NAŠLA KESU MARIHUANE, 27 PAKETIĆA DROGE I VAGU ZA MERENJE Uhapšen osumnjičeni diler (22) iz Zrenjanina
IMG_20251106_172138.jpg
HronikaUHAPŠENA KRIMINALNA GRUPA IZ NIŠA! Rasturali drogu po gradu, pa dolijali! Vođi klana pre 17 godina u sačekuši likvidiran rođeni brat!
17601838031795181 copy.jpg
HronikaDROGIRAN DIVLJAO PORED ŠKOLE! VOZIO 110 NA SAT GDE JE DOZVOLJENO 30 Saobraćajna policija isključila bahatog vozača, a u kolima mu našla narkotike
IMG_20240319_103414.jpg