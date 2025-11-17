Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi uhapsili su N. J. (33), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Prilikom pretresa njegovog stana, policija je pronašla i oduzela kilogram i šezdeset šest grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, kao i veliku sumu domaćeg i stranog novca za koji se sumnja da potiče od prodaje opojnih droga.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku je, uz krivičnu prijavu, priveden tužilaštvu.