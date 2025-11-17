Slušaj vest

Vatrogasnoj brigadi u Novom Sadu je jutros oko 9:30 časova prijavljeno da je u mestu Plavna čovek upao u septičku jamu pod neutvrđenim okolnostima i da je potrebna njihova intervencija.

Na lice mesta je odmah izašla dežurna ekipa koja je ustanovila da telo pluta na površini sptičke jame. Vatrogasci su angažovani na izvlačenju tela.

Prema nezvaničnim informacijama, reč je o muškarcu starom 59 godina, čiji je nestanak prijavljen jutros.

