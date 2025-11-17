Slušaj vest

Na graničnom prelazu Gradinaotkriven je pokušaj krijumčarenja 230 pakovanja raznih preparata za mršavljenje kojima su bili ispunjeni koferi putnika, prostor ispod tapacirunga prtljažnika i iza prednjih sedišta, dok je deo bio prekriven ličnim stvarima na zadnjem sedištu, saopšteno je iz Uprave carina.

Oduzeti preparati za mršavljenje Foto: Uprava Carina

- Tom prilikom u automobilu je pronađeno 107 pakovanja čaja za mršavljenje, 75 pakovanja kafe za mršavljenje i 48 tegli meda za mršavljenje - saopšteno je.

Pravosnažnom presudom, kako se dodaje, krijumčarena roba je trajno oduzeta, a putnicima je izrečena i novčana kazna.

