ŠVERCOVALI ČAJ, KAFU I MED ZA MRŠAVLJENJE: Carinici na Gradini otvorili kofere putnika, a tamo... 230 pakovanja raznih preprata (foto)
Na graničnom prelazu Gradinaotkriven je pokušaj krijumčarenja 230 pakovanja raznih preparata za mršavljenje kojima su bili ispunjeni koferi putnika, prostor ispod tapacirunga prtljažnika i iza prednjih sedišta, dok je deo bio prekriven ličnim stvarima na zadnjem sedištu, saopšteno je iz Uprave carina.
Oduzeti preparati za mršavljenje Foto: Uprava Carina
- Tom prilikom u automobilu je pronađeno 107 pakovanja čaja za mršavljenje, 75 pakovanja kafe za mršavljenje i 48 tegli meda za mršavljenje - saopšteno je.
Pravosnažnom presudom, kako se dodaje, krijumčarena roba je trajno oduzeta, a putnicima je izrečena i novčana kazna.
