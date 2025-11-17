Slušaj vest

Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas oko 13 časova u Pančevu, kada je na pešačkom prelazu u Ulici vojvode Radomira Putnika, nedaleko od zgrade suda, stariji muškarac izgubio život nakon što ga je udario automobil.

Kako je za Kurir potvrdio portparol Policijske uprave Pančevo, Željko Grujić, nesreća se dogodila na obeleženom pešačkom prelazu u jednoj od najprometnijih ulica u gradu.

- Starije lice muškog pola je, nažalost, nakon što ga je udarilo putničko vozilo na pešačkom prelazu, podleglo povredama - rekao je Grujić za Kurir i dodao da je na terenu bio prisutan i tužilac Višeg javnog tužilaštva u Pančevu.

Na mestu nesreće ubrzo se okupio veliki broj prolaznika koji su u šoku posmatrali policiju i hitnu pomoć koja je mogla samo da konstatuje smrt muškarca.

Mnogi Pančevci su bili vidno potreseni, jer se tragedija dogodila na mestu kojim svakodnevno prolaze stotine ljudi.