Naime, on je ispred jednog sportskog centra u Dunavskoj ulici vređao bivšu suprugu A. R. (44), a potom ju je pljunuo, čupao za kosu i više puta je udario nogom u predelu tela.

Njemu je izrečena hitna mera zabrane prilaska i komuniciranja sa bivšom suprugom, a istragu vodi prvo Osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

(Kurir.rs/Telegraf)

