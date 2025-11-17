B. R. (41) uhapšen je u nedleju u Beorgadu zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici.
Užas na Dorćolu
KRVNIČKI TUKAO BIVŠU SUPRUGU NASRED ULICE U BEOGRADU: Pljuvao je, čupao za kosu i šutirao, JEZIVA SCENA
Naime, on je ispred jednog sportskog centra u Dunavskoj ulici vređao bivšu suprugu A. R. (44), a potom ju je pljunuo, čupao za kosu i više puta je udario nogom u predelu tela.
Njemu je izrečena hitna mera zabrane prilaska i komuniciranja sa bivšom suprugom, a istragu vodi prvo Osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.
(Kurir.rs/Telegraf)
