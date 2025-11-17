Slušaj vest

Policija traga za napadačem koji je sinoć u Rakovici pokušao da ubije Uroša R. (24) koji je teško ranjen i odmah prebačen u operacionu salu Urgentnog centra u kom se lekari i dalje bore za njegov život, i dalje je u toku. Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu čiji je tužilac sinoć obavio uviđaj na licu mesta, a policija je odmah nakon pucnjave pokrenula akciju Vihor.

- Potraga za napadačem je u toku. Na licu mesta prikupljeni su brojni dokazi i tragovi koji upućuju na izvršioca krivičnog dela. Pregledaju se snimci sa sigurnosnih kamera postavljenih na zgradama i okolnim lokalima. Sumnja se da je ubica bio maskiran - otkriva izvor Kurira.

Uroš R. koji je teško ranjen, kako je Kurir pisao, od ranije je poznat policiji i ima dosije zbog nanošenja lakih telesnih povreda i prinudu. Prema nezvaničnim informacijama, bio je pre nekoliko godina privođen i u Crnoj Gori zbog učestvovanja u tuči koja je prethodnila pokušaju ubistva u Budvi.

- Sve ukazuje da je napadač neko vreme pratio metu i da je tačno znao njegove navike - gde parkira automobil, kuda se kreće i da je na osnovu toga odabrao najpogodniji trenutak da pokuša da ga ubije - dodaje naš sagovornik i navodi da je reč o klasičnoj sačekuši.

Kako je Kurir objavio, napadač je pucao u Uroša R. u trenutku kada je izašao iz "škode" i krenuo na zgradi u kojoj živi. Ispalio mu je dva hica u grudi, ali je mladić čudom preživeo napad.

- Parkirao je kola ispred garaža i čim je izasao iz "škode" neko ga je upucao. Komšinica koja drži podrum pića je pozvala Hitnu pomoć. Mnogo dece je bilo u tom trenutku napolju. Istrčali smo izbezumljeni napolje kad smo čuli pucnjavu - ispričala je jedna stanarka ulice u kojoj se zločin dogodio.

Motiv napada i dalje se utvrđuje, ali se sumnja da je reč o obračunu zbog od ranije neraščišćenih odnosa i mogućeg sukoba koji je žrtva imala.