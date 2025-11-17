Slušaj vest

- Ubistvu i pokušaju ubistva u Beču prethodila je žestoka svađa između žrtava i još dvojice muškaraca. Jedan Austrijanac i jedan 38-godišnji muškarac uhapšeni su odmah nakon zločina, dok policija uveliko traga za pucačem - rekao je izvor za austrijski list Heute.at.

Podsetimo, sukob između dve grupe muškaraca je eskalirao kada je glavni osumnjičeni izvadio pištolj i ispalio više hitaca. U pucnjavi je ubijen Čečen Verhab B. (33), dok je u stomak ranjen Srbin (55) koji je, kako se saznaje, bio deo obezbeđenja ubijenog Čečena.

- Čečen je upucan u srce, metak je zakačio aortu i on je preminuo na licu mesta usled unutrašnjeg krvarenja, a Srbin kog je Čečen poveo kao obezbeđenje je ranjen. On je pogođen u stomak, zadobio je povrede tankog creva i kostiju - kaže izvor i dodaje da su Srbinu konstatovanepovrede opasne po život.

Inače, sukob je izbio između najmanje deset muškaraca, a navodni motiv svađe je novčani dug.

- Lisice na ruke stavljene su dvojici muškaraca. Prvi je tridesetosmogodišnjak koji je došao u stanicu u pratnji advokatice i priznao da je bio prisutan tokom sukoba, ali da nije pucao iako je imao ilegalno oružje kod sebe. On je posle incidenta pobegao i nastavio da se krije sa još dvojicom osumnjičenih - preneli su mediji:

- Njegova advokatica ispričala je da se on javio oko ponoći i da ga je posavetovala da se preda. Sumnja se da je on telohranitelj glavnoosumnjičenog - navode i dodaju da je uhapšen u ranim jutarnjim satima zbog posedovanja oružja koje je zaplenjeno.

Drugi uhapšeni je Bečlija (35) koji je policiji rekao da je motiv svađa oko duga, ali da nije pucao.