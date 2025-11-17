Apelacioni sud u Kragujevcu ranije naložio novo suđenje.
Ubistvo u pokušaju!
GOST VREĐAO VLASNIKA NOĆNOG KLUBA, OVAJ GA ISEKAO BRITVOM: Muškarac iz Tutina dobio godinu dana robije
On je proglašen krivim jer je u julu prošle godine u noćnom baru čiji je vlasnik, britvom naneo teške povrede gostu A.S., a koji ga je pre toga vređao i fizički napao.
Kako je u pitanju prvostepena presuda, Više tužilaštvo u Novom Pazaru i branilac okrivljenog opet imaju pravo žalbe.
Ranije je Viši sud u Novom Pazaru F.B. izrekao istu kaznu, ali je Apelacioni sud u Kragujevcu naložio novo suđenje.
(Kurir.rs/RINA)
