Slušaj vest

On je proglašen krivim jer je u julu prošle godine u noćnom baru čiji je vlasnik, britvom naneo teške povrede gostu A.S., a koji ga je pre toga vređao i fizički napao.

Kako je u pitanju prvostepena presuda, Više tužilaštvo u Novom Pazaru i branilac okrivljenog opet imaju pravo žalbe.

Ranije je Viši sud u Novom Pazaru F.B. izrekao istu kaznu, ali je Apelacioni sud u Kragujevcu naložio novo suđenje.

(Kurir.rs/RINA)

Ne propustiteHronikaPOTRAGA ZA MASKIRANIM PUCAČEM IZ RAKOVICE TRAJE: Čekao žrtvu pa mu u grudi ispalio dva hica, kamere sve snimile? Ovo je mogući motiv napada
WhatsApp Image 2025-11-16 at 20.09.30 (4) copy.jpg
HronikaNA DRUMOVIMA SRBIJE ZA 7 DANA POGINULO 7 LJUDI! Juče obeležen Svetski dan stradalih u saobraćaju: Naše porodice su uništene, a broj žrtava raste!
policija.jpg
HronikaKRVNIČKI TUKAO BIVŠU SUPRUGU NASRED ULICE U BEOGRADU: Pljuvao je, čupao za kosu i šutirao, JEZIVA SCENA
IMG_20250810_201420.jpg
HronikaMUŠKARAC POGINUO NA PEŠAČKOM PRELAZU: Stravična nesreća kod zgrade suda u centru Pančeva!
prelaz-mup.jpg