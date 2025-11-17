Slušaj vest

Viši sud u Beogradu – Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije, potvrdio je danas da je nakon održane sednice doneo rešenje kojim je potvrđena optužnica Višeg javnog tužilaštva u Beogradu – Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije od 04. marta podignuta protiv okrivljenog M.S. i drugih zbog krivičnog dela nesavestan rad u službi, vezano za pad nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu. U nesreći koja se dogodila 1. novembra, podsetimo, poginulo je 16 ljudi.

- Pomenuta optužnica Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije prvobitno je potvrđena rešenjem Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije od 17. aprila ove godine. Međutim, rešenjem Apelacionog suda u Beogradu od 08. jula, uvažavanjem žalbi branilaca okrivljenih, ukinuto je napred navedeno rešenje Višeg suda u Beogradu o potvrđivanju optužnice i predmet je vraćen na ponovno odlučivanje. U obrazloženju rešenja Apelacionog suda u Beogradu, navodi se da je prvostepeni sud propustio da obrazloži svoj stav o tome da li je optužnica podneta od strane ovlašćenog tužioca ili ne, u konkretnom slučaju – Javnog tužilaštva za organizovani kriminal ili Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije - navodi se u saopštenju suda.

Pad nadstrešnice Foto: Beta/Dragan Gojić

U ponovnom postupku, ispitujući osnovanost ove optužnice, Viši sud u Beogradu, Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije je u obrazloženju rešenja o potvrđivanju optužnice, zauzeo je stanovište da je u trenutku podnošenja optužnice, za vođenje predmetnog krivičnog postupka bilo nadležno Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg suda u Beogradu, i u prilog tome dao jasne i detaljne razloge.

Optužnica je, podsetimo, podignuta protiv menadžera Infrastrukture Železnice Srbije i dvoje članova Komisije za tehnički pregled Železničke stanice u Novom Sadu.

Optužnica tereti Slobodanku K, menadžera za razvoj investicija AD “Infrastruktura Železnica Srbije” sa sedištem u Beogradu, predsednika Komisije za tehnički pregled Milutina S. i člana te Komisije Biljane K, a u vezi sa izvršenjem nekoliko krivičnih dela sa koruptivnim elementom, koja su imala za posledicu pad nadstrešnice na toj Železničkoj stanici 1. novembra 2024. godine, usled čega je stradalo 16 ljudi, a jedna osoba je teško telesno povređena.

Optužnica protiv njih je, kako je Kurir pisao, podignuta jer postoji opravdana sumnja da su njihovi propusti doprineli i da su u uzročno-posledičnoj vezi sa tragedijom, jer bi oni, da su savesno postupali i izvršili dužnost vanrednog pregleda, kao i kontrole ispunjenosti uslova u toku samog probnog rada, onda mogli vizuelno da uoče znake loma i povećanog ugiba na nadstrešnici u danima koji su prethodili njenom obrušavanju.

Slobodanki K. optužnicom se na teret stavlja krivično delo zloupotreba službenog položaja i krivično delo teško delo protiv opšte sigurnosti.