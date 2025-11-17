Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Pančevu određeno je zadržavanje M.R. (45) iz Beograda u trajanju do 48 časova zbog  sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

- Osumnjičeni je uhapšen jer se tereti da je danas oko 12.45 časova u Pančevu, u ul. Vojvode Radomira Putnika upravljao putničkim vozilom marke „kia“ tako da nije zaustavio vozilo ispred pešačkog prelaza koji se nalazi ispred zgrade pravosudnih organa, te da je vozilom udario u muškarca S. J. (70) iz Pančeva koji je prelazio ulicu na obeleženom pešačkom prelazu, usled čega je nastupila smrt pešaka - saopšteno je iz tužilaštva.

Dežurni javni tužilac je sa pripadnicima Policijske uprave u Pančevu izvršio uviđaj mesta događaja, naložio je obdukciju  tela, uzimanje uzoraka krvi i urina od osumnjičenog, te da se izvrši saobraćajno-tehnički pregled putničkog vozila.

Osumnjičeni će u Više javno tužilaštvo u Pančevu biti sproveden radi saslušanja.

