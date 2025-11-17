Slušaj vest

Dvanaestogodišnja devojčica je teško povređena u nemačkom gradu Bohumu danas u ranim jutarnjim časovima nakon što je napala policajce sa dva noža, što ih je navelo da pucaju iz oružja, potvrdile su vlasti.

Devojčica je prvobitno prijavljena kao nestala, zbog čega je reagovala i policija, a nakon pucnjave je prebačena u bolnicu, gde se nalazi na intenzivnoj nezi.

- Rano u ponedeljak ujutru, nestala dvanaestogodišnja devojčica napala je policajce sa dva noža, što je rezultiralo upotrebom vatrenog oružja. Devojčica je teško povređena i prebačena u bolnicu. Policija Esena, predvođena kancelarijom javnog tužioca Bohuma, preuzela je istragu - saopštila je policija.

Srpsko i nemačko državljanstvo

- Oko 00.30, policajci policijske uprave Bohuma intervenisali su u stambenoj zgradi u Rajhštrase, jer se verovalo da se tamo nalazi nestala devojčica. Dvanaestogodišnjakinja, koja ima i nemačko i srpsko državljanstvo, pobegla je iz grupnog doma i bili su joj potrebni lekovi koji joj spasavaju život, a koje možda nije uzimala dugo vremena. Njeni staratelji su je poslednji put videli prethodnog dana i prijavili njen nestanak - saopštila je nemačka policija.

Prema nemačkoj policiji, majka devojčice je prethodno lišena starateljstva i prava da odredi prebivalište bolesne i gluve dvanaestogodišnjakinje. Policija je poslata u stan majke, koja je takođe gluva.

Policajci su istovremeno koristili elektrošoker i vatreno oružje

- Pošto vrata stana u početku nisu bila otvorena, ali su se iznutra čuli zvuci, službe hitne pomoći su pozvale bravara. Pre nego što je bravar stigao, majka je otvorila vrata policajcima oko 1.30 ujutru. Dok su istraživali situaciju i pretraživali stan, policajci su naišli na dvanaestogodišnju devojčicu koja im je prišla sa dva noža u rukama. Prema prvim nalazima, kako bi sprečili potencijalni napad nožem, policajci su istovremeno koristili elektrošoker (daljinski elektrošoker) i vatreno oružje - saopštila je nemačka policija.

Policajci su pružili prvu pomoć devojčici do dolaska hitne pomoći. Ekipa hitne pomoći je prevezla dvanaestogodišnjakinju u obližnju bolnicu, gde se trenutno nalazi na intenzivnoj nezi.

Iste noći, jedinica za ubistva policije Esena, koju je predvodilo kancelarija javnog tužioca iz Bohuma, preuzela je istragu.