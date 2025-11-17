Prema prvim informacijama, povređena žena je hitno prevezena u Urgentni centar, dok je pas koji je bio sa njom na licu mesta uginuo od zadobijenih povreda.
Hronika
BAHATI VOZAČ UDARIO ŽENU NA AUTOKOMANDI PA POBEGAO Stradao pas koji je bio sa njom, policija traga za nasilnikom
U ulici Stefana Prvovenčanog kod Autokomande, na moto-putu u smeru ka Novom Beogradu, danas je došlo do teške nesreće u kojem je oborena žena, dok se vozač nakon udarca udaljio sa mesta nesreće.
Policija intenzivno traga za vozačem koji je pokosio ženu.
Kurir.rs/Telegraf
