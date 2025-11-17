Slušaj vest

Beograđanin Zoran Nedeljković pretučen je 25. aprila 2023. godine u ulici Milana Rakića na Zvezdari nakon rasprave sa osumnjičenim Nikolom Š. Mesec dana je ležao u bolnici gde su se lekari borili za njegov život. Nažalost, Nedeljković je preminuo 29. maja te godine. Suđenje odgovornom za njegovu smrt i dalje traje. Dok čeka pravdu za smrt svoga brata, Zoranova sestra odlučila je da svoju ispovest podeli sa gledaocima "Crne hronike".

- Mama me zvala ujutru i pitala me da li sam se čula sa batom, ja sam rekla da nisam. Ona je rekla da nije došao kući, što je neuobičajeno, nema šanse da on ne dođe kući. Pozvala sam drugove policajce i drugaricu koja radi u Kliničkom centru, drugarica mi je rekla da se nalazi u Urgentnom centru na odeljenju gde su ljudi živi samo na aparatima. Iz policijske stanice mi javljaju da je prethodni dan oko 20 časova došlo do incidenta gde je moj brat povređen - kaže ona.

Foto: Kurir Televizija

Sestra preminulog dalje objašnjava da je njen brat 2022. rekao svojoj sestri da želi da kupi kuću kod Olimpa kako bi skratio put do posla. Kuću je upovao od svog prijatelja, a ona je bila u veoma lošem stanju:

- Dugovanja za infostan, porez, električnu energiju su takođe postojala. Godine 2023. je kupio kuću, a porodica iz komšiluka kada je videla da se kuća renovira, odgradili su svoje dvorište i zagradili deo koji je pripadao toj kući. Na snimku te večeri vidi se kako moj brat i komšije razgovaraju mirno 15 minuta. Tu su majka i otac čoveka koji ga je pretukao. Otac mu je nešto rekao, a ovaj mu je rekao da ćuti. Moj brat priča i pokazuje na ogradu. Oni kreću prema kući, svojim vratima, a okrivljeni se vraća i otvara ogradu, unosi se mom bratu u lice i inicira sukob - kaže ona.

Zoran Nedeljković pretučen na Zvezdari Izvor: Privatna arhiva

Sestra žrtve objasnila je da je njen brat pokušao da odgurne ovog čoveka, a onda ga on udara pesnicom, baca na zemlju i šutira ga u predelu glave, pomerio se par koraka, a onda nastavio da ga šutira.

- Dva puta se vidi da ga je šutnuo, a onda je napravio korak dva, vratio se i nastavio da ga udara. Ostatak udaraca se ne vidi od žive ograde, ali se vidi kako batine noge odskaču zbog jačine udaraca. Tada se njegov otac nalazi u visini glave mog brata, ali od ograde ne vidimo šta radi. Moj brat je dobio teške povrede glave, nijedna koščica u glavi mu nije bila cela, svaka je bila polomljena. Ležao je par minuta u nesvesti, a onda mu je ovaj bacio papir kako bi se obrisao. Otac ga je pozvao kako bi mu nešto rekao, a onda je on podigao ruku i samog sebe šest puta udario u bradu - kaže sestra.

Sestra ubijenog Zorana Nedeljkovića o svom bratu i borbi za pravdu u emisiji "Crna hronika" Izvor: Kurir televizija

Martinović dodaje da je njen brat ustao potpuno deziorentisan udarcima, oči su mu se zatvorile, obilno je krvario i krenuo je niz ulicu Milana Rakića prema Mirijevu:

- Kod broja 117 se oslonio na neki automobil i pao. Odvezli su ga u bolnicu, a onda mu se slošilo. Snimili su mu glavu i videli strašne povrede. Policija je njima obojici uručila poziv da sutra dođu u policijsku stanicu. Da li takva osoba, sa takvim povredama, može da dođe u policijsku stanicu? Da ništa sem krvnih podliva nije bilo, da li policajac može da odredi šta je laka a šta teška telesna povreda? Okrivljeni je predstavio svoje povrede kao da ga je moj brat povredio. Moj brat je u životnoj opasnosti i na respiratoru, nije dolazi svesti a nakon mesec i četiri dana je umro - kaže ona.

Borba za pravdu - Napadač nije izjavio saučešće

Sestra ubijenog pita i da li se policija obratila tužilaštvu i kako je to učinila, jer se u navodima policije kaže da je njen brat povređen kod broja 117, što nije tačno.

- Tužilac Prvog osnovnog tužilaštva se ne pojavljuje, a posle smrti po dužnosti, zbog smrtnog ishoda, to ide u Više tužilaštvo. Tužilac je naložio psihijatrima veštačenje okrivljenog, a to je predstavljeno kao strah visokog inteziteta. Traže da se veštači nalaz gde veštak patolog radi veštačenje i pravi kardinalne greške. Predstavio je ta dva šuta koja se vide i povredu okrivljenog je predstavio kao povredu od strane drugog lica. Kada je gledao snimak i video da se ovaj samopovređuje, on je rekao da nije vršio uviđaj u taj deo snimka. Kako možete da ne vršite uvid u taj deo snimka, to je strašan propust. Značaj povreda mog brata je bio umanjnen. Svedočenje majke i okrivljenog, na osnovu toga je tužilac kvalifikovao te povrede kao teške - kaže sestra ubijenog Zorana.

Sestra Zorana Nedeljkovića kaže da je osumjičeni krvnički šutirao njenog brata, a onda u sudnici sedeo "kao mala maca".

- On ne pokazuje kajanje, nije izjavio saučešće, nema kontakta sem kada dođemo u tu kuću. Prijavljivali su mog bratanca bez razloga. Nismo dobili spise, mi smo ih dobili tek posle šest meseci, kao i snimak, a oni su dobili i na osnovu toga spremali odbranu.

Sestra ubijenog progovorila je i o tome koliko je teško živeti sa ovom tragedijom:

- Bata i ja smo bili blizanci. Fali deo mene. Mi smo se čuli više puta dnevno, dogovarali smo se, kada je hteo da kupi kuću on je mene poveo da čuje šta ja mislim o tome. Strašno. Sve vas podseti, pesma kao "Nedelja" od Džeja, okupljali smo se nedeljom. Svaka pesma. Svaki dan. Do posla imam šest minuta, isplačem se mnogo puta i uđem. Znaju kolege, zagrle me - kaže ona.

Ukoliko ste žrtva nepravde, pišite nam na mejl adresu crna.hronika@kurir.rs.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs