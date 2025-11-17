BEOGRAĐANIN (43) VOZIO DROGIRAN, PA USMRTIO PEŠAKA! Oglasila se policija o stravičnom sudaru kod suda u Pančevu! (FOTO)
Vozač automobila koji je danas na pešačkom prelazu u centru Pančeva, kod suda usmrtio pešaka bio je pod dejstvom amfetamina, saopštila je večeras Policijska uprava Pančevo.
U saopštenju se navodi da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu uhapsili su M. R. (43) iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.
- On se sumnjiči da je danas, oko 13 časova, upravljajući putničkim motornim vozilom pod dejstvom amfetamina, na obeleženom pešačkom prelazu udario 70-godišnjeg pešaka koji je od zadobijenih povreda preminuo. Po nalogu tužioca Višeg javnog tužilaštva u Pančevu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden ovom tužilaštvu - navodi se u saopštenju Policijske uprave Pančevo.
Amfetamin je stimulans iz grupe psihoaktivnih supstanci koji ubrzava rad nervnog sistema, podiže budnost i smanjuje umor, ali istovremeno ozbiljno narušava procenu, koncentraciju, koordinaciju pokreta i reakcije pojedinca. Upotreba amfetamina je, kao i u slučaju ostalih narkotika, zakonom zabranjena.
Kurir.rs/Zdravopancevo