Filmska scena odigrala se tokom popodnevnih sati na području Raške.

Naime, vozilo sa transportom novca oteto je oko 18 časova na području Raške. Nedugo zatim, vozilo je pronađeno u blizini Novog Pazara.

U ovom incidentu nema povređenih, a prema nezvaničnim informacijama, u vozilu se navodno nalazilo oko 2 miliona evra.

Kako Kurir saznaje, razbojnici su bili maskirani i naoružani. Presreli su vozilo koje je prevozilo novac, oteli ga i pobegli.

Kurir.rs

