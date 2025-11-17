Vozilo koje je prevozilo novac oteto je u Raškoj, ali je ubrzo pronađeno u blizini Novog Pazara. Nema povređenih, a u vozilu je bilo oko dva miliona evra. Razbojnici su bili maskirani i naoružani.
KURIR SAZNAJE! FILMSKA SCENA U RAŠKOJ: Maskirani i naoružani razbojnici OTELI 2 MILIONA EVRA! Evo kako se sve odigralo
Filmska scena odigrala se tokom popodnevnih sati na području Raške.
Naime, vozilo sa transportom novca oteto je oko 18 časova na području Raške. Nedugo zatim, vozilo je pronađeno u blizini Novog Pazara.
U ovom incidentu nema povređenih, a prema nezvaničnim informacijama, u vozilu se navodno nalazilo oko 2 miliona evra.
Kako Kurir saznaje, razbojnici su bili maskirani i naoružani. Presreli su vozilo koje je prevozilo novac, oteli ga i pobegli.
