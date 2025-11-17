Slušaj vest

U jednoj od najdrskijih pljački poslednjih godina na području Novog Pazara, maskirani razbojnici presreli su večeras specijalno vozilo za transport novca i, prema prvim procenama, odneli oko dva miliona evra, potvrđeno je iz izvora bliskih istrazi.

Razbojništvo se dogodilo u mestu Kućani, na regionalnom putu, gde su napadači – prema prvim informacijama – uz pretnje oružjem prisilili vozače da napuste blindirano vozilo, nakon čega su se dali u bekstvo.

Nedugo zatim, ukradeno vozilo je pronađeno zapaljeno u mestu Jablanica, što navodi istražitelje na sumnju da je reč o dobro planiranoj i profesionalno izvedenoj akciji, sa ciljem uništavanja tragova.

Na terenu su angažovane ekipe policije iz Novog Pazara i Raške, koje obavljaju uviđaj, blokiraju šire područje i kontrolišu sve izlaze iz grada. Izvori bliski istrazi navode da se radi o organizovanoj kriminalnoj grupi, koja je imala precizne informacije o kretanju vozila i vremenu transporta. Za sada nema informacija o eventualno povređenim radnicima obezbeđenja.