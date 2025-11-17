Slušaj vest

Tokom večernjih sati u čačanskom selu Zablaće, na starom magistralnom putu Čačak - Kraljevo, došlo je do teške saobraćajne nezgode kada je vozač automobila marke "jugo" izgubio kontrolu nad vozilom i zakucao se u banderu pored puta.

- Od siline udarca automobil je potpuno uništen, a na licu mesta intervenisala je Hitna pomoć koja je povređenog vozača prevezla u Opštu bolnicu u Čačku. Čovek se zakucao u betonsku banderu, nadamo se iskreno da će biti dobro - kaže za RINU jedan od očevidaca.

Za sada nema zvaničnih informacija o stepenu povreda vozača, a okolnosti nesreće biće utvrđene nakon uviđaja koji obavlja policija.

Kurir.rs/Rina

Ne propustiteHronikaIMA TEŠKE POVREDE GRUDNOG KOŠA, SMEŠTEN JE NA INTENZIVNU NEGU: Detalji strašne saobraćajne nesreće na crnoj tački kod Čačka
hitna pomoć noć
HronikaTRI MUŠKARCA POVREĐENA U TEŠKOJ SAOBRAĆAJKI KOD ČAČKA: Sudar na Prijevorskom putu - to je jedna od najrizičnijih deonica
hitna-pomoc-noc-1.jpg
HronikaUZNEMIRUJUĆE, OD AUTA NIJE OSTALO NIŠTA, SAMO ZGUŽVANA HRPA METALA: Smrskan skroz, teški prizori s mesta stravične nesreće kod Čačka (FOTO/VIDEO)
collage.jpg
HronikaJEZIV PRIZOR, PRVA SLIKA S MESTA TEŠKE NESREĆE NA PUTU ČAČAK - KRAGUJEVAC Novi detalji i informacije o povređenima, autobus sleteo s puta i udario u stub (FOTO)
Screenshot 2025-10-19 094953.jpg