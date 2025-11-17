Slušaj vest

Tokom večernjih sati u čačanskom selu Zablaće, na starom magistralnom putu Čačak - Kraljevo, došlo je do teške saobraćajne nezgode kada je vozač automobila marke "jugo" izgubio kontrolu nad vozilom i zakucao se u banderu pored puta.

- Od siline udarca automobil je potpuno uništen, a na licu mesta intervenisala je Hitna pomoć koja je povređenog vozača prevezla u Opštu bolnicu u Čačku. Čovek se zakucao u betonsku banderu, nadamo se iskreno da će biti dobro - kaže za RINU jedan od očevidaca.

Za sada nema zvaničnih informacija o stepenu povreda vozača, a okolnosti nesreće biće utvrđene nakon uviđaja koji obavlja policija.