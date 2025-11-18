Slušaj vest

Kombi preduzeća za transport novca u kojem se nalazilo 235 miliona dinara bio je na meti razbojnika.

Prema prvim informacijama, kombi se kretao na relaciji Kragujevac - Novi Pazar i u jednom trenutku su dva člana obezbeđenja kombi zaustavila kod prodavnice.

- Jedan član obezbeđenja izašao je iz vozila i u ušao u prodavnicu. U tom trenutku, naoružani razbojnik je prišao kombiju i naredio drugom članu obezbeđenja koji je bio unutra da staruje vozilo. 35 minuta kasnije razbojnik je izbacio člana obezbeđenja i oteo mu pištolj - naveo je kasno sinoć novinar Mladen Mijatović.

Obezbeđenje je odmah zvalo policiju koja je potom našla zapaljen kombi bez novca. Sumnja se da je razbojnik, verovatno sa saučesnicima, pobegao ka Kosovu i Metohiji.

Istraga je u toku.

Kurir.rs

