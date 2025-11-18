Slušaj vest

Obezglavljeno telo muškarca, u fazi raspadanja, na periferiji Srpske Crnje, pronašli su juče članovi Lovačkog udruženja „Jelen“ iz tog pograničnog mesta na srpsko - rumunskoj granici i o tome odmah obavestili policiju. Naloženo je da se telo pošalje na obdukciju.

Kako se inače utvrđuje identitet u ovakvim situacijama otkrio je Dr. Radoslav Radosavljević patolog i sudski veštak.

 - Utvrđivanje indentiteta kod osoba koje su pronađenje je utvrđivanje da li je ta osoba najpre bila pogvrnuta, odnosno da li se kod te osobe sumnja za neko krivično delo. Drugo, potrebno je da se utvrdi uzrok smrti kod te osobe i mehanizam nastanka smrti. Utvrđivanje indentiteta je veoma značajno. To se može postići time što se mogu pronaći određena dokumenta kod te osobe u graderobi - kaže Radosavljević i dodaje:

Radoslav Radosavljević
Radoslav Radosavljević Foto: Kurir Televizija

- Ali, ako toga nema onda se pristupa metodama datiloskopije - pozitivne indentifikacije, koje će nedvosmisleno pokazati da se radi o nekoj osobi. Metode detiloskopije, indcentifikacije, linija sa prstiju dlanova i stopala je moguća. Onda se ti podaci upređuju sa biometrijskim podacima osobe. Bilo da se radi o ličnoj karti ili nekim drugim biometrijskim izvorima. Ali, ako se ni sa tim ne utvrdi i ne proceni, pošto se radi o lešu koji je bio u vodi, onda se pristupa drugim metodama utvrđivanja. Koristi se metoda DNK analize, ona se utvrđuje iz bioloških razloga, najpre krvi. 

Osoba je ležala stomakom okrenuta u kanalu sa vodom. Nepoznata osoba na sebi je imala majicu kratkih rukava i šorts. Telo je bilo već u fazi raspadanja i, navodno, obezglavljeno:

- Potrebno je nekoliko nedelja, meseci da telo dođe do te faze raspadanja, do dekompozicije. Pošto je telo bilo u vodi, došlo je do pojave maceracije ili gmilenja. Sve je to dovelo do neprepoznatljivosti tela. Ne treba zaboraviti da je telo pronađeno obezglavljeno, treba obavezno isključiti mogućnost nezakonitih postupaka. 

SUDSKI VEŠTAK O PRONAĐENOM OBEZGLAVLJENOM TELU MUŠKARCA: Telo je u fazi raspadanja, potrebno je čak nekoliko meseci za to - otkrio način utvrđivanja indentiteta Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaIZGUBIO KONTROLU NAD "JUGOM" I ZAKUCAO SE U BANDERU! Saobraćajna nesreća na Putu Čačak - Kraljevo: Vozač prevezen u bolnicu (VIDEO)
Screenshot 2025-11-17 221534.jpg
Hronika2 MILIONA EVRA U RAŠKOJ NESTALO U NEKOLIKO MINUTA Uz pretnje nožem prisilili vozače da napuste blindirano vozilo - ONO NAĐENO ZAPALJENO! Detalji filmske pljačke
IMG_20250616_000214.jpg
HronikaKOMŠIJE OTKRILE NOVE DETALJE O UBICI IZ BABUŠNICE: Pijan je pucao u muške glave, uperio je pištolj u nemoćnog čoveka... Njima nije imao ko da pomogne!
Babušnica
HronikaDEDA (70), SIN (43) I UNUK (13) IZ SRBIJE NAPRAVILI HAOS NA ULICI U BEČU Razbesneo ih jedan potez dostavljača hrane, na kraju završili na sudu
shutterstock-1826558348.jpg
HronikaKURIR SAZNAJE! FILMSKA SCENA U RAŠKOJ: Maskirani i naoružani razbojnici OTELI 2 MILIONA EVRA! Evo kako se sve odigralo
IMG_20251002_000733.jpg

Sestra ubijenog Zorana Nedeljkovića o svom bratu i borbi za pravdu u emisiji "Crna hronika" Izvor: Kurir televizija