Obezglavljeno telo muškarca, u fazi raspadanja, na periferiji Srpske Crnje, pronašli su juče članovi Lovačkog udruženja „Jelen“ iz tog pograničnog mesta na srpsko - rumunskoj granici i o tome odmah obavestili policiju. Naloženo je da se telo pošalje na obdukciju.

Kako se inače utvrđuje identitet u ovakvim situacijama otkrio je Dr. Radoslav Radosavljević patolog i sudski veštak.

- Utvrđivanje indentiteta kod osoba koje su pronađenje je utvrđivanje da li je ta osoba najpre bila pogvrnuta, odnosno da li se kod te osobe sumnja za neko krivično delo. Drugo, potrebno je da se utvrdi uzrok smrti kod te osobe i mehanizam nastanka smrti. Utvrđivanje indentiteta je veoma značajno. To se može postići time što se mogu pronaći određena dokumenta kod te osobe u graderobi - kaže Radosavljević i dodaje:

- Ali, ako toga nema onda se pristupa metodama datiloskopije - pozitivne indentifikacije, koje će nedvosmisleno pokazati da se radi o nekoj osobi. Metode detiloskopije, indcentifikacije, linija sa prstiju dlanova i stopala je moguća. Onda se ti podaci upređuju sa biometrijskim podacima osobe. Bilo da se radi o ličnoj karti ili nekim drugim biometrijskim izvorima. Ali, ako se ni sa tim ne utvrdi i ne proceni, pošto se radi o lešu koji je bio u vodi, onda se pristupa drugim metodama utvrđivanja. Koristi se metoda DNK analize, ona se utvrđuje iz bioloških razloga, najpre krvi.

Osoba je ležala stomakom okrenuta u kanalu sa vodom. Nepoznata osoba na sebi je imala majicu kratkih rukava i šorts. Telo je bilo već u fazi raspadanja i, navodno, obezglavljeno:

- Potrebno je nekoliko nedelja, meseci da telo dođe do te faze raspadanja, do dekompozicije. Pošto je telo bilo u vodi, došlo je do pojave maceracije ili gmilenja. Sve je to dovelo do neprepoznatljivosti tela. Ne treba zaboraviti da je telo pronađeno obezglavljeno, treba obavezno isključiti mogućnost nezakonitih postupaka.

