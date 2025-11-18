Slušaj vest

Beogradska policija uhapsila je dvojicu radnika obezbeđenja poznatog restorana u Zemunu zbog sumnje da su u jezivoj tuči naneli teške telesne povrede gostu V.V. (34), koji se trenutno bori za život u bolnici.

Zadržavanje do 48 sati određeno je B.K. (39) i G.R. (40), a oni će, kako se nezvanično saznaje, najverovatnije odgovarati za krivično delo nanošenja teških telesnih povreda. S obzirom na to da su povrede kvalifikovane kao opasne po život, slučaj je preuzelo Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Sukob zbog "dres koda" eskalirao u brutalno prebijanje

Prema prvim, nezvaničnim informacijama, drama je počela zbog naizgled banalnog razloga – nepridržavanja propisanog dres koda. Obezbeđenje nije dozvolilo gostu V.V. ulazak u restoran, što je dovelo do verbalnog sukoba koji se brzo preselio van lokala.

“Njih dvojica su toliko krvnički tukli gosta V.V. da ima ozbiljne povrede glave i lekari KBC 'Zemun' bore mu se za život. Reč je o povredama zbog kojih je život žrtve i dalje ugrožen,” navodi izvor blizak istrazi, ističući da se radi o sumnji na teške telesne povrede.

Nož

Tokom eskalacije sukoba, kako se nezvanično saznaje, V.V. je u jednom trenutku izvadio nož i njime posekao po rukama i nogama dvojicu članova obezbeđenja.

Ovaj potez izazvao je dodatni bes kod B.K. i G.R., nakon čega su oni, navodno, uzvratili višestruko brutalnijim napadom. Tukli su V.V. sve dok nije pao na zemlju i izgubio svest. Povređeni je hitno prevezen u KBC "Zemun", gde je hitno primljen na intenzivnu negu.

Hapšenje

Uhapšenima B.K. i G.R. određeno je policijsko zadržavanje u trajanju od 48 sati, tokom kojeg će biti prikupljeni dodatni dokazi. Nakon isteka zadržavanja, biće privedeni Višem javnom tužilaštvu na saslušanje.

Tužilaštvo će ispitati sve okolnosti, uključujući svedočenja i snimke nadzornih kamera, kako bi se precizno kvalifikovalo krivično delo, uzimajući u obzir i činjenicu da je V.V. prvi potegao nož, što bi moglo uticati na elemente nužne odbrane kod osumnjičenih, ali će se svakako morati utvrditi da li je naknadna sila obezbeđenja bila prekoračenje granica odbrane.