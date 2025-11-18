Slušaj vest

B.J. (41) iz Sajana, vozač „opel vektre“, zrenjaninskih registarskih tablica, poginuo je na licu mesta, dok je njegov maloletni sedamnaestogodišnji sin lakše povređen.

Teška saobraćajna nesreća dogodila se u ponedeljak uveče, na izlazu iz Sajana prema susednom banatskom selu Iđoš, a policiji je prijavljena nešto pre ponoći.

Foto: Kurir/Saša Urošev

Najverovatnije, usled neprilagođene brzine, vozač je sleteo u kanal sa desne strane i isprevrtao se. Muškarac koji je upravljao automobilom poginuo je na licu mesta.

- Povređenog pacijenta (17) u kikindskoj bolnici najpre je pregledao dežurni lekar, potom hirurg i pedijatar. Urađena je potrebna laboratorijska i radiološka djagnostika. Nakon ukazane pomoći, pacijent nije zadržan u bolnici- rečeno nam je u toj zdravstvenoj ustanovi. Obavljen je uviđaj, a glavni tužilac kikindskoj OJT izdao je nalog da se obavi obdukcija tela nastradalog vozača.

