Slušaj vest

B.J. (41) iz Sajana, vozač „opel vektre“, zrenjaninskih registarskih tablica, poginuo je na licu mesta, dok je njegov maloletni sedamnaestogodišnji sin lakše povređen.

Teška saobraćajna nesreća dogodila se u ponedeljak uveče, na izlazu iz Sajana prema susednom banatskom selu Iđoš, a policiji je prijavljena nešto pre ponoći.

Foto: Kurir/Saša Urošev

Najverovatnije, usled neprilagođene brzine, vozač je sleteo u kanal sa desne strane i isprevrtao se. Muškarac koji je upravljao automobilom poginuo je na licu mesta.