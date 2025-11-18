TEŠKA NESREĆA KOD KIKINDE: Otac poginuo na mestu, maloletni sin lakše povređen, auto potpuno uništen (FOTO)
B.J. (41) iz Sajana, vozač „opel vektre“, zrenjaninskih registarskih tablica, poginuo je na licu mesta, dok je njegov maloletni sedamnaestogodišnji sin lakše povređen.
Teška saobraćajna nesreća dogodila se u ponedeljak uveče, na izlazu iz Sajana prema susednom banatskom selu Iđoš, a policiji je prijavljena nešto pre ponoći.
Najverovatnije, usled neprilagođene brzine, vozač je sleteo u kanal sa desne strane i isprevrtao se. Muškarac koji je upravljao automobilom poginuo je na licu mesta.
- Povređenog pacijenta (17) u kikindskoj bolnici najpre je pregledao dežurni lekar, potom hirurg i pedijatar. Urađena je potrebna laboratorijska i radiološka djagnostika. Nakon ukazane pomoći, pacijent nije zadržan u bolnici- rečeno nam je u toj zdravstvenoj ustanovi. Obavljen je uviđaj, a glavni tužilac kikindskoj OJT izdao je nalog da se obavi obdukcija tela nastradalog vozača.