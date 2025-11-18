Sudija za prethodni postupak mu je odredio pritvor do 30 dana.
Hronika
HAPŠENJE U SREMSKOJ MITROVICI: Sredovečni muškarac priveden čim mu je policija zavirila u auto, evo šta su našli
Policija je uhapsila D.T. (50) u Sremskoj Mitrovici u čijem vozilu je našla kilogram marihuane, priveden je tužilaštvu i određeno mu je zadržavanje.
Terete ga za neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet droge, saopštila je Policijska uprava Sremske Mitrovice.
Kurir.rs/Beta
