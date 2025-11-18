Slušaj vest

Policija je uhapsila D.T. (50) u Sremskoj Mitrovici u čijem vozilu je našla kilogram marihuane, priveden je tužilaštvu i određeno mu je zadržavanje.

Sudija za prethodni postupak mu je odredio pritvor do 30 dana.

Terete ga za neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet droge, saopštila je Policijska uprava Sremske Mitrovice. 

Kurir.rs/Beta

