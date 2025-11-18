Slušaj vest

"Oni su pre toga sedeli kod nas. Nedugo pošto su otišli kući začuli smo svađu i Manuelu da viče: "Udarila sam Igora nožem". Ubrzo sam video brata i veliku lokvu krvi...", ovako priča rođeni brat Igora M. (29) kojeg je nožem u stomak ubola supruga Manuela M. (27) nakon kraće porodične svađe.

Kako priča brat teško povređenog muškarca, supružnici su se nedavno vratili iz inostranstva gde su radili. U subotu uveče došlo je do svađe, nakon čega je Manuela kako se sumnja, uzela nož i svog supruga ubola u stomak.

Manuela M. i Igor M. Foto: Facebook

Dva dana nakon krvave svađe supružnika na licu mesta kod Obrenovca su vidljivi tragovi krvi. Polomljen prozor nalazi se na ulazu u kuću. Porodica teško povređenog muškarca strahuje za njegov život i kažu da je pitanje da li će preživeti. Kako priča brat povređenog, delovali su da su u dobrim odnosima, a samo nekoliko minuta pre nego što će se posvađati sedeli su kod njega kući.

- Desilo se šta nije trebalo da se desi. Ja sam se spremao za spavanje tad kad su bili kod nas, pa je brat rekao Manueli da idu kući. Kada su stigli do kuće, koja je tu pored nas, mi smo čuli neku svađu. Moja žena je izašla da vidi šta se desilo videla je Manuelu kako drži nož. Žena joj je otela nož i sakrila ga ispod drveta. Moja žena ju je smirila da ne bude tuče, nakon čega se vratila kući - priča sagovornik.

Kako kaže, ubrzo su začuli viku.

- Kako je Manuela izašla, našla nož, zarila u stomak Igoru, to nismo videli. Samo smo čuli da neko viče. Viknula je: "Udarila sam Igora nožem". Odmah sam izleteo iz kuće, zvao sam Hitnu pomoć, video sam veliku lokvu krvi. On je krenuo ka mojoj kući, u pola dvorišta kod mene je pao u nesvest. Uzeli smo ćebe i jastuk, stavili u kola i odveli ga do pola puta do Hitne. Oni su ga potom odvezli za Beograd - priča on.

Kritična 72 sata

Prema njegovim rečima Manuela i Igor su živeli zajedno 11 godina. Stalno prebivalište im je bilo u Beču, a u Obrenovac su dolazili par puta godišnje na odmor. Kako objašnjava, Manueli niko nije branio da ide kod majke, te dodaje da su supružnici imali trzavice.

- Ja sam joj milion puta rekao da ide ako želi. Pre par dana smo pričali, ona je rekla da neće da ga napusti. Međutim, on je želeo da ona ode, međutim mnogo su se voleli - priča on.

Kako objašnjava svi se sada brinu za Igorov život jer se nalazi u teškom stanju u bolnici.

- Rekli su da je 72 sata ključno da li će preživeti, jer mu je probola arteriju - zabrinuto zaključuje sagovornik.

Manuela je uhapšena zbog sumnje da je pokušala da ubije supruga i njoj je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati.