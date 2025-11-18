Slušaj vest

Devojčica je zadobila više povreda i prebačena je u bolnicu, gde joj je pružena hitna pomoć, a trenutno je van životne opasnosti.

Policija je odmah reagovala, maloletni osumnjičeni doveden je u stanicu u prisustvu članova porodice i stručnih službi.

Kurir.rs/K1

