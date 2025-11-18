U osnovnoj školi u Prizrenu jutros se dogodio napad kada je dvanaestogodišnji dečak povredio četrnaestogodišnju devojčicu oštrim predmetom nakon kraće svađe.
pružena joj hitna pomoć
UČENIK (12) IZBO UČENICU POSLE SVAĐE: Jeziv napad u osnovnoj školi u Prizrenu, devojčica (14) prebačena u bolnicu
Slušaj vest
Devojčica je zadobila više povreda i prebačena je u bolnicu, gde joj je pružena hitna pomoć, a trenutno je van životne opasnosti.
Policija je odmah reagovala, maloletni osumnjičeni doveden je u stanicu u prisustvu članova porodice i stručnih službi.
Kurir.rs/K1
Reaguj
Komentariši