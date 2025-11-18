Slušaj vest

U ranim jutarnjim satima, kako nezvanično saznajemo, na više lokacija sprovedena je velika akcija Uprave kriminalističke policije (UKP).

- Na nekoliko lokacija istovremeno su upali pripadnici specijalnih jedinica, a u toku su opsežni pretresi stanova, kuća i pomoćnih objekata - kaže izvor Kurira.

Nezvanično saznajemo da je uhapšeno više od deset osoba, za koje se sumnja da su povezane sa organizovanom kriminalnom grupom koja je delovala duži period.

Izvor navodi da su u pojedinim objektima upadali i specijalci.