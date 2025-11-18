Slušaj vest

Suđenje optuženima za ubistvo vođa škaljarskog klana Igora Dedovića i Stevana Stamatovića u januaru 2020. kao i Alana Kožara i Damira Hadžića u julu iste godine na grčkom ostrvu Krf odloženo je danas u Specijalnom sudu u Beogradu pošto je branilac Darka Šarića, advokat Dalibor Katančević podneo novi zahtev za izuzeće sudskog veća koje vodi postupak.

Darko Šarić Foto: Nemanja Nikolić

- Podneo sam predsedniku suda nov zahtev za vaše izuzeće i mislim da nemamo uslova da držimo pretres - rekao je advokat Katančević i sudskom veću dostavio dokaz da je zahtev predao jutros u 9 sati.

Prethono, sudija je prozvala optužene i njihove advokate i pozvala optuženog Nebojšu Jankovića da izađe za govornicu. Janković, kom se sudi i kao pripadniku klana Veljka Belivuka koji se tereti za sedam ubistava, podsetimo, već 11 dana štrajkuje glađu.

1/8 Vidi galeriju Veljko Belivuk Foto: Zorana Jevtić, Stefan Stojanović MONDO

Na pitanje sudije kako se danas oseća, on je odgovorio da mu nije dobro.

- Štrajkujem glađu i dalje, imam glavobolju i pad koncentracije, ne mogu da pratim i dalje - odgovorio je Janković, nakon čega je sudija naložila da bude vraćen u pritvor.

Zbog novog zahteva za izuzeće, o kom tek treba da bude odlučeno, suđenje će biti nastavljeno 8. i 9. decembra.

Podsetimo, odbrana je i juče podnela zahteve za izuzeće specijalnog tužioca, dvojice zamenika koji zastupaju optužnicu, kao i celog sudskog veća, ali su ti zahtevi odbijeni i danas je trebalo da počne izvođenje dokaza sa Skaj aplikacije.