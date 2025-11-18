Slušaj vest

Policija od sinoć traga za razbojnicima koji su kod Raške oteli, pa opljačkali kombi za transport novca i sa ukradenih dva miliona evra, kako se sumnja, pobegli ka Kosovu i Metohiji!

Policiju su o pljački obavestila dvojica muškaraca, koji su prevozili kombi s parama od Kragujevca ka Novom Pazaru.

- Sve je počelo oko 18 sati u selu Kućane kod Raške. U tom selu se kombi pun para zaustavio kod jedne prodavnice. Jedan od muškaraca iz obezbeđenja transporta novca ušao je u prodavnicu, a drugi je ostao da ga čeka u vozilu. Tada je u kombi upao razbojnik i, navodno, naredio vozaču da vozi ka Novom Pazaru, što je ovaj i učinio - opisuje izvor kako je tekla filmska pljačka.

Prema njegovim rečima, kada je muškarac izašao iz prodavnice video je da nema ni kombija ni kolege.

- Odmah je pozvao policiju i prijavio šta se dogodilo. Nekih 35 minuta kasnije policiju je pozvao i drugi muškarac, vozač kombija, koji je ispričao da je bio otet sa sve kombijem. On je rekao da mu je u Kućanima upao razbojnik u vozilo, da mu je preteći prištoljem naredio da vozi ka Novom Pazaru, te da ga je naterao da skrenu s glavnog puta u mestu Batnjak. Na zabačenom delu mu je naredio da izađe iz kombija, što je on i učinio, navodno plašeći se za svoj život - navodi naš sagovornik i dodaje da je u ataru sela Batnjak potom pronađen zapaljen kombi.

- Razbojnik je pobegao s parama, očigledno je da je imao u saučesnika koji ga je možda čekao na toj lokaciji, te da su nastavili beg drugim vozilom. Sumnja se da su se uputili ka Kosovu - kaže izvor i nastavlja:

- Ova neviđena pljačka ogromne količine novca verovatno je dobro osmišljena i prirpemljena. Osumnjičeni je morao da ima i logistuku, a moguće i pomoć "iz nutra", u smislu da mu je neko javio detalje o transportu, vreme polaska, mesto odlaska, putanju kretanja i slično.

Kombi, kamere i opis napadača

Istražitelji u sklopu potrage za osumnjičenim proveraju da li prodavnica u Kućanima ima kamere, ali i da li postoje snimci sa kamera sa ostalih objekata duž puta od Kućana do Batnjaka.

- Verovatno je neka od kamera snimila kretanje kombija, utvrđuje se kvalitet tih snimaka, kao i da li se na nekom eventualno vidi osoba koja je otela kombi. Takođe, istražitelji pokušavaju da rekonstruišu kretanje oteteog vozila, a i vozač kombija koji je bio u vozilu sa otmičarem dao je neke detalje o njegovom izgledu, građi, šta je imao obučeno, kako je govorio i slično - objašnjava nam izvor.

Kako dalje kaže, istražitelji su sinoć pregledali i spaljeni kombi.