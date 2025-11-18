Slušaj vest

Otac i sin, Miroljub i Miroslav Lepović, nevine žrtve zločina u selu Zavidinci kod Babušnice biće danas sahranjeni na lokalnom groblju. Za njihovo ubistvo osumnjičen je Srđan M.(49) njihov prvi komšija.

Kako smo saznali u ovom selu, u petak 14. novembra oko 16 sati, između dve porodice je izbio, ako se to može nazvati problemom, čije će ovce biti na obližnjoj livadi. To je moglo da se reši na mnogo načina, samo ne revolverom kojim su ubijeni otac i sin, a pritom je ranjen i drugi sin M.L. Domaćica kuće, S.L. (69) je zadobila ozbiljne hematome po telu tom prilikom, ali je smogla snage da dođe do telefona i pozove policiju.

Ubijeni otac i sin Foto: Privatna arhiva

- Tužna srca javljamo da su preminuli naši dragi i nikad prežaljeni, navodi se na čitulji koja stoji na vidnim mestima u Zavidincima.

Od kuće Lepovića do imanja osumnjičenog ima oko stotinu metara. Ove dve porodice su nekada bile bliske čak se priča u selu da su i dalji rod. Meštani Zavidnica, ali i obližnje Drenove i drugih sela sa zaprepašćenjem gledaju na ovaj masakr jer se tako nešto nije mnogo odavno dogodilo.

Kako su mediji pisali, Srđan M. je priznao krivično delo teško ubistvo i navodno tada naveo da je bio pod dejstvom alkohola.

Ovo je kuća u kojoj se desio masakr kod Babušnice Foto: Marko Smiljković

- Niko u selu ne može da veruje da se dogodio takav masakr. Zbog svakodnevnih seoskih problema koji se rešavaju u hodu, stvarno neshvatljivo. I ostali smo bez divnih i radnih ljudi. Evo Miroslav, to svi znaju, ovde je malo udaljeno od nekih potreba za čoveka, zato je on svakome pomogao. Ili ako treba nešto da se uradi ili ako treba da se odvede neko do lekara od starijih komšija, tu je bio on da pomogne - ispričala nam je danas pred opelo u manastiru Svetog Đorđa, jedna meštanka.