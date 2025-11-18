Slušaj vest

Dvanaestogodišnja devojčica, porekolom iz Srbije, koju je u nemačkom gradu Bohumu ranio policajac, operisana je i njeno stanje je i dalje kritično.

Kako prenose nemački mediji, devojčica je na Intezivnoj nezi.

- Dobro je podnela operaciju, a iako joj je stanje trenutno stabilno, ona je životno ugrožena. Metak ju je pogodio u stomak - navode iz bolnice.

Ilustracija Foto: Shutterstock

Podsetimo, policajac je pucao na dvaneaestogodišnju devojčicu oko pola sata posle ponoći, kada je sa kolegama došao na vrata stana njene majke. Devojčica je, kako se navodi, držeći dva noža u rukama napala policajca. Službenik je tada pucao u nju. Inače, kako prenose nemački mediji, maloletnica je ranije bila prijavljena kao nestala osoba.

- Devojčica je bila smeštena u jednu ustanovu, gde je bila pod nadzorom i terapijom. Međutim, ona je u subotu pobegla iz doma, a osoblje je odmah prijavilo nestanak. Dobivši informaciju da je dete najverovatnije otišlo kod svoje majke, oni su u noći između nedelje i ponedeljka zakucali na varat stana devojčicine majke, a onda je usledio horor - opisuju nemački mediji kako je došlo do teškog ranjavanja Srpkinje.

Oni napominju da devojčica duže vreme nije uzimala lekove koji su joj bili prepisani, što je dodatno uticalo na njeno stanje. Devojčica inače ima i problema sa sluhom.

- Njena majka, koja takođe ima problema sa shuom, je ranije izgubila starateljstvo i devojčica je zbog toga smeštena u dom - objašnjavaju.

Pružili joj prvu pomoć

Drama usred noći odigrala se kada su policijski službenici, tragajući za nestalom devojčicom, zakucali na vrata njene mame.

- U početku niko nije otvorao vrata. Međutim, policajci su čuli buku iz stana i pozvali bravara. Oko 1:30 ujutru, majka je otvorila vrata, čak i pre nego što je bravar stigao. Dok je policija pretraživala stan, majka ih je ometala, pa su joj policajci stavili lisice na ruke, a onda je iz kuhinje izašla dvanaestogodišnja devojčica. Devojčica je prišla policajcima sa dva noža u rukama. Da bi odbili neposredni napad, policajci su, prema prvim nalazima, istovremeno upotrebili elektrošoker i vatreno oružje, a potom su joj pružili prvu pomoć do dolaska ekipe Hitne pomoći - navode izvori.

Policijsko Odeljenje za ubistva preuzelo je istragu iste noći, pod rukovodstvom kancelarije javnog tužioca Bohuma.

- Dosadašnjom istragom je utvrđeno da je policajac ispalio jedan metak u dete. U toku je forenzička analiza pištolja. Utvrdiće se da li je u ovom slučaju došlo do prekoračenja ovlašćenja - navode nemački mediji detalje iz istrage i dodaju da se utvrđuje sa koje razdaljine je pucano.

- Majčin stan je mali, tako da se moglo raditi o samo nekoliko metara - pojašnjavaju.

"Rekla je da ne može više"

Majka ranjene devojčice, koja ima srpsko i nemačko državljanstvo, govorila je za RTL o tragičnom incidentu.