Suđeneje bivšem crnogorskom bokseru Goranu Gogiću (43) kome se sudi da je bio jedan od organizatora šverca skoro 20 tona kokaina koji je zaplenjen u Filadelfiji 2019, kao i da je blisko sarađivao sa kavačkim klanom i njihovim odbeglim vođom Radojem Zvicerom, odloženo je pošto je američka policija uhapsila tri muškarca zbog sumnje da su sa 100.000 dolara pokušali da podmite jednog porotinika!

Podsetimo, Gogićeva grupa, u kojoj je među osam uhapšenih članova posade broda, bio i srpski državljanin Stefan Bojević, tereti se za šverc kokaina iz Kolumbije, preko američkih luka u Evropu. Gogić je, kako se sumnja, bio deo balkanskog kartela i uhapšen je u oktobru 2022. dok je pokušavao da se ukrca na let iz Majamija za Cirih u Švajcarskoj.

Iako je suđenje trebalo da počne juče, umesto uvodnih reči, savezna sudija je iznenada raspustila porotu, a za mesec dana trebalo bi da počne izbor novih članova porote.

Goran Gogić Foto: Printscreen/Youtube

- Tri osobe su uhapšene jer su pokušale da daju 100.000 evra porotniku kako bi uticao na donošenje oslobađajuće presude Gogiću. Uhapšeni su Mustafa Feja, koji je danas pušten uz kauciju od 150.000 dolara, kao i Valmir Krasnići i Afrim Kupa, koji su zadržani u pritvoru - preneli su američki mediji.

Gogić se inače sumnjiči da je drogu švercovao komercijalnim brodovima, skrivenu u legalnom teretu. On se ranije pred sudom izjasnio da nije kriv.

Pomoćnik američkog državnog tužioca Fransisko Navro rekao je juče pred sudom da su trojica muškaraca uhapšena zbog toga što su uoči suđenja, od četvrtka do nedelje, prišli jednom porotniku i ponudili mu 100 hiljada dolara za oslobađajuću presudu.

- Američki istaržitelji sumnjaju da je jedan od uhapšenih, Fejta već poznavao porotnika označenog kao "Džon Doe 1" i da ga je u četvrtak više puta pozivao na mobilni telefon, nakon čega je porotnik pristao da se sastanu na Stejtn Ajlendu. Tokom sastanka, Fejta je porotniku rekao da su ljudi iz Bronksa spremni da mu plate za oslobađajuću presu - prenose mediji navode krivične prijave.

Dva dana kasnije, tokom drugog sastanka, Fteja je porotniku rekao da su spremni da mu plate između 50 i 100 hiljada dolara da utiče na tok suđenja zbog kog Gogiću preti kazna od deset godina zatvora do doživotne robije.

Kao ključni dokaz protiv trojice uhapšenih Albanaca, pominju se snimljeni razgovori osumnjičenih o planiranju podmićivanja porotinika, koji su vođeni na albanskom i engleskom jeziku. Navodno, njihovi razgovori su citirani u sudskim dokumentima.

Tužilac je dodao da su optuženi možda došli u posed spiska porotnika ili informacija o poroti od "pojedinaca povezanih sa ovim suđenjem".

Zaplena kokaina Foto: Printscreen Youtube/ NBC10 Philadelphia

Inače, kokain za koji se sudi Gogiću zaplenjen je na tri komercijalna broda tokom 2019, uključujući i "MSC Gajen". Njegova vrednost procenjena je na više od milijardu dolara.

Inače za zaplenu kokaina na ovom brodu, pred Specijalnim sudom u Beogradu sudi se i pripadnicima takozvanog "balkanskog kartela".

U dokumentima se navodi da je Gogićeva uloga bila da nadgleda tovare i koordinira sa članovima posade, kolumbijskim krijumčarima i evropskim pristaništima, kako bi kokain stigao na konačno odredište. Portal Justice.gov objavio je da je kao glavni logističar imao komplikovanu ulogu, koja je zahtevala poznavanje posade svakog broda, podataka o ruti i lokaciji, kao i da li ima mesta za skladištenje droge u kontejnerima na kojima je već bila druga roba na brodu.

Inače, kako se navodi u dokumentima u koje je RTCG imao uvid, u spisima predmeta u postupku koji je vođen protiv osmorice članova posade koji su prošle godine prizali krivicu na osnovu koje su i osuđeni, pominje se i ime odbeglog vođe kavačkog klana Radoja Zvicera.