Kao pripadnici organizovane kriminalne grupa koja je uhapšena po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal u saradnji sa MUP SBPOK, kako Kurir nezvanično saznaje, uhapšena su i dva policajca i jedan komunalni milicajac. Podsetimo, u velikoj akciji hapšenja na teritoriji Srbije uhapšeno je 18 osoba zbog sumnje da su od decembra prošle godine do danas falsifikovali i napravili više od 300 različitih dokumenata.

Kako je saopšteno iz tužilaštva, kriminalna grupa sumnjiči se da je pravila svedočanstava, diplome raznih srednjih, viših i visokih školskih ustanova, uverenja o položenim ispitima, potvrde o završenoj stručnoj praksi, potvrde o položenim državnim ispitima, kako na srpskom, tako i na stranim jezicima koji su overeni apostilima čime je ova organzovana kriminalna grupa pribavila protivpravnu imovinsku korist, u do sada utvrđenom iznosu od više od oko 132.000 evra.

- Slobode su lišeni S.S., B.G., D.M., D.P., S.J., G.B., B.S. Lj.O.,M.Ž., R.Ž., L.T., S.S., D.V.,Z.L., M.M., D.D., B.V. i B.K.

Postoje osnovi sumnje da je ova organzovana kriminalna grupa u pomenutom vremenskom periodu izvršila krivična dela udruživanje radi vršnja krivičnig dela, krivično delo falsifikovanje isprave u produženom trajanju a sve u vezi krivičnog dela zloupotreba službenog položaja u produženom trajanju - navodi se u saopštenju Javnog tužilaštva za organizovani kriminal.

Pretresi na više lokacija su u toku.