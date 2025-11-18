Slušaj vest

Pred podgoričkim Višim sudom danas je odloženo ročište za kontrolu optužnice podignute protiv državljana Srbije okrivljenih za ubistvo Ilije Bogdanovića, i to zbog toga što jedan od optuženih koji se nalazi u pritvoru ima šugu!

Za ubistvo Ilije Bogdanovića osumnjičeni su državljani Srbije Mihailo Čolović (48), Dragan Ilić (45) i Edi Balša Piralić (36). Piralić se nalazi u bekstvu.

Jedan od dvojice optuženih državljana Srbije koji ima šugu, kako je saopšteno sudu, zbog bolesti je izolovan od ostalih pritvorenika, prenosi crnogorski Dan.

Pronađeno oružje Foto: Uprava policije

Više državno tužilaštvo u Podgorici, nakon sprovedene istrage, podiglo je optužnicu protiv trojice okrivljenih zbog sumnje da su učestvovali u ubistvu Bogdanovića 24. aprila ove godine na Cetinju.

Cetinjanin Ilija Bogdanović (39) ubijen je 20 minuta iza ponoći u Ulici vojvode Boža na Cetinju. On je bio u automobilu sa suprugom kada je u njegovom pravcu ispaljeno najmanje sedam hitaca. Egzekutor je pobegao, a teško ranjeni Cetinjanin prebačen je u bolnicu, gde je podlegao povredama.

Mediji su posle likvidacije objavili da je žrtva uoči ubistva bila u društvu jednog pripadnika škaljarskog klana, sa čijim članovima je bio blizak. Takođe, u medije se navodi i da su državljane Srbije, koji su uhapšeni zbog ove likvidacije, angažovali upravo „škaljarci".