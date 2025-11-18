Slušaj vest

Vuk Vučinić, koji je 4. feburara 2021. bio uhapšen sa Veljkom Belivukom i ostalim pripadnicima njegovog kriminalnog klana, a potmom pušten na slobodu, ponovo se sinoć našao na meti policije posle sukoba sa obezbeđenjem jednog ugostiteljskog lokala na Novom Beogradu.

Kako saznajemo, privedena su i dvojica radnika obezbeđenja koja su Vučiniću nanela teške telesne povrede opasne po život i on je s krvarenjem u mozgu prebačen u bolnicu.

- Nakon što obezbeđenje nije dozvolilo Vučiniću da uđe u lokal, navodno zbog neadekvatne garderobe, on je izvadio nož i naneo posekotine, odnosno lake telesne povrede, posekotinu podlaktice Boži K. (39) a Goranu R. (40), posekotinu podlaktice i ubodnu ranu u levu butinu. Posle pregleda, radnici obezbeđenja su uhapšeni zbog sumnje da su Vučiniču naneli teške povrede opasne po život - otkriva izvor Kurira.

Podsetimo, Vučinić je javnosti postao poznat posle hapšenja Belivukovog klana pošto mu je tužilaštvo na teret stavljalo da je 3. avgusta 2020. po nalogu Belivuka i Marka Miljkovića namamio navijača Partizana Gorana Veličkovića da dođe do Višegradske ulice i uđe u "smart" kojim ga je odvezao u kuću u Ritopeku, gde je mučen, a potom i ubijen. Međutim, četiri meseca posle hapšenja i pokretanja istrage, u julu iste godine, Vučinić je pušten iz pritvora i tužilaštvo je odustalo od njegovog gonjenja, jer je utvrđeno da je "smart" kojim je Veličković prebačen u Ritopek vozio svedok saradnik Bojan Hrvatin.

Veličković i Vučinić Foto: Kurir

Hrvatin je zatim uhapšen, Vučinić je pušten na slobodu, a ubrzo potom osumnjičeni Hrvatin postao je svedok okrivljeni u postupku i otkrio brojne detalje o ubistvima ozloglašenog klana, a priznao je i da je upravo on vozio Veličkovića u Ritopek.

Udovica ubijenog navijača, Jelena Veličković, izjavila je tokom postupka “da su njen muž i Vučinić bili dobri prijatelji i da su se porodično družili”. Ona je na fotografijama koje su zabeležile sigurnosne kamere na dan kada je nestao njen muž, navodno prepoznala njega i Vučinića, međutim, navela je “da ne veruje da je Vučinić umešan u nestanak njenog supruga”. Kasnije je i sama potvrdila da to nije on.

Vučinić je inače hapšen i 2019. kada se sumnjičio da je učestvovao u krađi vozila, a bio je hapšen i zbog droge i nasilničkog ponašanja.

Inače, Veličković je, prema optužnici ubijen 3. avgusta 2020. jer je navodno bio blizak škaljarskom klanu. Kako je otkrio svedok-saradnik Bojan Hrvatin, Goksija je ubio Marko Miljković, desna ruka Veljka Belivuka, jednim udarcem sekirom.